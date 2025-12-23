Sigourney Weaver está arrasando con ‘Avatar 3’, pero sueña con que se estrene el montaje del director de esta joya olvidada de la ciencia ficción

Pensar en un solo papel de la infinidad que ha interpretado Sigourney Weaver en toda su carrera implica hacerlo de forma casi automática en la eterna Ellen Ripley la saga 'Alien', pero para la actriz hay un papel con el que se siente mucho más identificada y al que guarda un cariño especial. De hecho, también está relacionado estrechamente con el espacio y la ciencia ficción, pero de un modo menos sobrio y terrorífico.

Más allá de Ripley

El rol en cuestión es el de Gwen, a quien Weaver dio vida en la genial e injustamente olvidad 'Héroes fuera de órbita': una actriz catódica en horas bajas y cargando sobre sus hombros el peso de la cosificación durante su carrera que la buena de Sigourney ha defendido durante una entrevista con Vanity Fair en la que, además, ha echado flores al largometraje de Dean Parisot, estrenado en 1999.

"Quería interpretar a una mujer joven en ese mundo de la fama, que desea con todas sus fuerzas ser una estrella y que, por ser guapa, exuberante y rubia, nadie se toma muy en serio —ni siquiera el comandante—. Y sentí una gran compasión y hermandad con Gwen y con Tawny [el personaje ficticio al que interpreta dentro del universo de Galaxy Quest]".

Además de proferir su amor por Gwen, Weaver también ha soñado con el lanzamiento de un montaje del director que, entre otras cosas, sacase a relucir las escenas eliminadas con el tristemente desaparecido Alan Rickman.

"Ojalá publicaran un montaje del director de la película porque, en el último momento, DreamWorks decidió estrenarla recortando algunas de las escenas más sofisticadas en las que salía Alan, porque necesitaban una película infantil para competir con Stuart Little de [Columbia Pictures]. ¿Y por qué no vuelven a sacar la película con más de sus escenas, tan, tan extrañas y maravillosas?".

Ahora bien: ¿Qué hay de la secuela cuya existencia se rumoreó durante tanto tiempo? La actriz ha dado alguna pista al respecto, y no es nada alentadora.

"[El coguionista] Bob Gordon había escrito una segunda parte, y no se la quiso dar a DreamWorks porque sentía que habían dejado pasar la oportunidad con la nuestra. Así que siempre tuvimos la intención de hacer una secuela y, después, con el fallecimiento de Alan, simplemente perdimos el ánimo. Pero fue un gran privilegio hacer esta carta de amor a los actores".

Tras el fallecimiento de Alan Rickman, las habladurías sobre una nueva 'Héroes fuera de órbita' cobraron especial peso. No obstante, el Mark Johnson, productor del filme, aseguró a Deadline a principios de este 2025 que se está desarrollando una serie de televisión para CBS Studios que, al fin, podría saciar nuestra sed de cachondeo espacial de una vez por todas.

