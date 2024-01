Es una de las mejores comedias de ciencia ficción y ya se puede ver en Netflix. Una divertida parodia de ‘Star Trek’ mejor que muchas películas de la saga

Prácticamente desde que la ciencia ficción se pudo convertir en fenómeno de consumo y también de culto han habido fans. Y cuando se crea una comunidad, siempre hay riesgo de que afloren comportamientos tóxicos que creen una relación complicada con la obra en cuestión. Y también, claro, con aquellos que la llevan a cabo, desde autores hasta los mismos actores.

Es por ello que tocar estos fandoms suele llevar abajo el ánimo, y uno quiere generar distancia de los mismos. No se libra ni una saga con tantas buenas intenciones como ‘Star Trek’, incluso aunque en ocasiones haya mostrado una buena disposición hacia el humor que se ha dirigido hacia todo lo relativo al fenómeno. No se puede explicar si no la buena acogida que han acabado teniendo películas como ‘Héroes fuera de orbita’.

Larga vida y prosperidad a la fantasía

Una fabulosa parodia del fenómeno trekkie que, irónicamente, ha terminado considerada mejor película de ‘Star Trek’ que muchas de las cintas oficiales de la saga. Una fabulosa mezcla de comedia y ciencia ficción con un gran reparto compuesto por Tim Allen, Sigourney Weaver y Alan Rickman, ya disponible para ver en streaming a través de Netflix (antes se podía encontrar también en SkyShowtime).

La película sigue a los actores que protagonizaron ‘Galaxy Quest’ (título original de la propia película), una serie de televisión de gran éxito y culto de hace 30 años. Estos protagonistas mantienen una relación ambivalente con el fenómeno, pasando por diferentes convenciones y eventos especiales mientras sus carreras se han estancado. Todo cambia cuando una raza alienígena les recluta para salvar su mundo, creyendo que la serie que habían captado se trataba de un documento histórico.

La inspiración para el guion vino, cómo no, de observar como el reparto original de ‘Star Trek’ acabó encasillado en sus míticos roles. La historia les da no sólo una oportunidad a esa clase de actores del fantástico que terminaron medianamente e injustamente olvidados, sino también a aquellos que han mantenido el entusiasmo por la obra de culto original de una manera positiva y sana.

‘Héroes fuera de órbita’: artesanía y cariño

Eso da un componente de cariño a una comedia que sabe cuándo resultar ácida y cuando ser directamente destartalada. El reparto vende de maravilla esa parte humorística, que presenta un timing y una química inigualables. Allen está muy inspirado en un rol que busca evocar a William Shatner, pero también sabe cuándo generar distancia de él.

Otro factor que la hace especialmente querida es su faceta de cine de aventuras de mediano presupuesto, llevado con suficiente artesanía y entusiasmo para vender la historia más allá de la parodia. Esto ha favorecido que se la tenga en cuenta como una película trekkie más, ya que la combinación de elementos resulta tan pura y fantástica que no tiene nada que envidiar al original. Esa clase de cariño volcado la hizo un éxito moderado en taquilla, pero sobre todo un fenómeno de culto en sí mismo.

En Espinof: