¡Luffy y sus Sombrero de Paja llegan a Elbaf! El anime de 'One Piece' desvela un mágico tráiler que promete llevarnos por fin a la tierra de los Gigantes

El anime de 'One Piece' entrará en 2026 con un cambio histórico en su formato: pasará a ser estacional como los animes modernos. Esto significa que a partir del año que viene, 'One Piece' tan solo emitirá 26 capítulos al año, con lo que en Toei Animation podrán centrarse en una producción todavía más puntera y el anime dejará algo de margen extra al manga de Eiichiro Oda para no alcanzarlo tan rápido.

Bienvenidos a Elbaf

Estamos a puntito de caramelo para cerrar el Arco de Egghead en el anime, y el próximo 28 de diciembre 'One Piece' se despide y cierra una era. Ahora toca poner rumbo a Elbaf, la tierra de los Gigantes de la que llevamos ya décadas oyendo hablar.

Hace unos meses se desvelaron los primeros vistazos a la tripulación con su nuevos trajes para el arco, pero durante la Jump Festa 2026 se ha dejado ver el primer tráiler animado de Elbaf.

Y con el tráiler también se ha confirmado que 'One Piece' regresará el 5 de abril de 2026, con la temporada de anime de primavera. Este es el arco que se está desarrollando actualmente en el manga y Oda nos ha ido desvelando muchísimos bombazos, prácticamente semana a semana, demostrando que el manga está más cerca de su final que nunca.

"Después de lo que podéis llamar un flashback muy largo, o al menos un pequeño vistazo a la historia que seguro os ha dado una perspectiva diferente de Elbaf, hemos terminado las cosas con un zambombazo. Un montón de cosas se van a volver loquísimas", dijo Oda sobre el arco de Elbaf. "¿Llegaremos a la isla que tan solo alcanzó el Rey de los Piratas? ¡Aparecerá el hombre quemado con "la cicatriz"! Habrá personajes a los que nunca hemos conocido, y otro par de personajes se encontrarán. Va a ser un año con muchos encuentros.

Así que 2026 va a ser un año completito para los fans de 'One Piece', tanto para los que solo siguen el anime como para quienes llegan el manga al día (y sin olvidarnos del estreno de la segunda temporada del live action). Pero, por ahora, lo que tenemos asegurada es la llegada a Elbaf, por todo lo alto y a todo color.

