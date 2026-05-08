Mañana llega a HBO Max su respuesta a 'Shogun'. Una épica de samuráis basada en un manga del autor de 'Record of Ragnarok'

Si echamos de menos historias que nos lleven a pleno Japón feudal ojo porque en poco y menos podemos disfrutar de un prometedor estreno en HBO Max que podría ser perfectamente su respuesta a series como 'Shogun'. Este sábado 9 de mayo llega a la plataforma 'La canción del samurái' (ちるらん 新撰組鎮魂歌 / Chiruran: Shinsengumi Chinkon-ka).

Los más aficionados al manga ya el nombre os sonará, puesto que es la adaptación en live action de la extensa (36 tankobones) obra de Shinya Umemura y Eiji Hashimoto. El guionista, de hecho, también tiene en su haber otro popular manga: 'Record of Ragnarok'.

Record of Shogun

Curriculum aparte, la historia nos lleva a Kyoto a finales del periodo Edo. Ahí conoceremos a Toshizo Hijikata, un luchador callejero que se encontrará una nueva familia dentro de la Shinsengumi, la emblemática fuerza samurái que defendió la ciudad en los últimos años del shogunato. Ahí forjará amistades que se pondrán a prueba entre traiciones, enfermedades y guerras.

Yuki Yamada protagoniza la serie como Hijikata. El actor describe el proyecto de esta manera:

«En la Japón de mediados del siglos XIX, los Shingsengumi estaba entre los últimos guerreros que mantuvieron el modo de la espada durante una época de cambio profundo. Para mí, el espíritu del samurai es el deseo de proteger a alguien; un sentimiento universal que es compartido más allá de las fronteras.»

Junto a él, el reparto está formado por Nobuyuki Suzuki, Aoi Nakamura, Kanata Hosoda, Shuhei Uesugi, Kisetsu Fujiwara, Yosuke Sugino, Shuntaro Yanagi, Shuto Miyazaki, Hihio Iwanaga, Meru Nukumi, Yuki Sakurai, Eita Okuno y Mitsuomi Takahashi, entre otros.

Al mando de la serie se encuentran Masaaki Sakai al guion y Kazutaka Watanabe en la dirección. En Japón se estrenó el pasado marzo, en el canal TBS antes de pasar a U-Next.

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