8 fantásticos animes ambientados en el Japón feudal que ver en streaming con samuráis, romances prohibidos, demonios y búsquedas imposibles

La ambientación ideal para las mejores aventuras de anime está en el Japón feudal

Animes Historicos
Hay escenarios que nunca fallan, y el Japón feudal nos deja una ambientación ideal con muchísimos elementos históricos, costumbrismo y folklore del país nipón. 

Y es que en el mundo del anime tenemos un número larguísimo de historias ambientadas en este periodo histórico tan rico (y larguísimo, porque abarca aproximadamente desde el siglo XII al XIX), pero si no sabemos por dónde empezar aquí os dejamos algunas sugerencias de series que se pueden ver en streaming.

Dororo

Dororo

Un crudo relato centrado en la venganza que adapta un clásico de Osamu Tezuka. 'Dororo' sigue a un niño deforme cuyo padre le ofreció a los demonios a cambio de riquezas. 

Con el tiempo, Hyakkimaru ha ido consiguiendo recuperar las partes perdidas de su cuerpo según va matando demonios, y viaja junto a su hermano adoptivo Dororo buscando ajustar cuentas con su padre. 

InuYasha

Inuyasha

'InuYasha' clásico de los anime isekai y uno de los grandes éxitos de Rumiko Takahashi, que arranca cuando Kagome cae a un pozo y es transportada al Japón feudal. 

Allí conoce al medio demonio Inuyasha y descubre que es la reencarnación de una poderosa sacerdotisa, y junto con un grupo de aventureros deberá embarcarse en la búsqueda de los fragmentos de una reliquia para evitar que las fuerzas del mal se hagan con ella.

The Elusive Samurai

The Elusive Samurai

'The Elusive Samurai' tiene una cierta inspiración histórica y se basa en la historia de Hojo Tokiyuki, un samurai que se rebeló contra la corte imperial. 

El anime se centra en Tokiyuki, cuya familia es traicionada por otro clan y él es el único superviviente. Con un variopinto grupo de aliados, el joven señor debe recuperar el honor de su clan, y su mayor arma es su habilidad sobrenatural para esconderse cuando hay peligro a la vista.

Mononoke

Mononoke

'Mononoke' ya cuenta con una miniserie y dos películas centradas en el Vendedor de Medicinas, un misterioso viajero que recorre Japón investigando y resolviendo casos sobrenaturales. 

Así se enfrenta a todo tipo de criaturas inspiradas en la mitología nipona, y gracias a su ecléctico e impactante estilo visual se ha convertido en todo un anime de culto a lo largo de la última década. 

Samurai Champloo

Samurai Champloo

Tras 'Cowboy Bebop', Shinichiro Watanabe nos dejó 'Samurai Champloo', una fantasía ambientada en un Japón feudal alternativo cargado de referencias y personajes históricos reales. 

Ambientada en el Periodo Edo, 'Samurai Champloo' arranca cuando la casa de té en la que trabaja Fuu es destruida por una pelea entre samuráis. Fuu ayuda a escapar a Mugen y Jin, quienes son condenados a muerte, pero a cambio deben ayudarla a encontrar a un samurai que huele a girasoles.

Basilisk

Basilisk

Entre fantasía histórica, tragedia, y romance llegamos a 'Basilisk', que es mucho más que el "Romeo y Julieta de los ninjas". Un genial anime histórico centrado en los herederos de dos clanes rivales, que por supuesto se enamoran y deciden desafiar las reglas preestablecidas. 

Por desgracia, cuando parece que la enemistad entre sus familias llega a su final, el shogun pone en marcha una competición que aviva de nuevo la rivalidad entre los dos clanes, y Gennosuke Kouga y Oboro Iga se encuentran en medio de una guerra abierta.

Hell's Paradise

Hells Paradise

Un magnífico anime de acción,  'Hell's Paradise('Jigokiraku) se ambienta en el Periodo Edo con un toque de fantasía y acción. La trama sigue a un ninja conocido como Gabimaru el Vacío, quien es condenado a muerte y ofrecido una oportunidad única para evitar el patíbulo.

Junto con otros condenados, Gabimaru debe viajar a una isla de la que nadie ha regresado con el elixir de la inmortalidad que ansía el shogun. Por desgracia, la isla está llena de horrores de todo tipo, aunque los humanos que le acompañan no son mucho mejores

La espada del inmortal

La Espada Del Inmortal

'La espada del inmortal' es otro imprescindible si hablamos de fantasía histórica gracias a su impecable acción y a su protagonista, un ronin maldito con la inmortalidad. 

Manji es conocido como el Asesino de Cientos y un día conoce a una chica llamada Rin Asano, que le pide que sea su guardaespaldas. Al principio Manji es reacio a unirse a Rin en su búsqueda de venganza, pero pronto empieza un viaje para matar a mil hombres malvados y romper su maldición.

