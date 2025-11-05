6 animes que ver en streaming si 'Las guerreras K-pop' te ha dejado con ganas de más: girlpower, cazadores de demonios y musicote para parar un tren

Este año Netflix se ha hecho de oro con 'Las guerreras K-pop', que ha arrasado por completo y se ha convertido en la película más popular de la historia de la plataforma. Con su mezcla entre mitología coreana, superheroínas fabulosas (y un poco tontacas) y temazos musicales ha encandilado de lleno al público, pero mientras esperamos a que llegue la inevitable secuela igual estamos un poco de vacío.

Así que para llenar ese huequito podemos recurrir al mundo del anime, que también fue una de las inspiraciones para los directores de 'Las guerreras K-pop', Maggie Kang y Chris Appelhans. Y si no sabemos por dónde empezar, aquí os dejo seis opciones muy fresquitas que se pueden ver en streaming.

Symphogear

Empezando con animes musicales y esta banda de idols que luchan contra unos peligrosos seres de otra dimensión tenemos a 'Symphogear'. Es posiblemente la más cercana a 'Las guerreras K-pop' en cuanto al concepto, porque además la música juega un papel importantísimo para que las protagonistas puedan canalizar su poder y derrotar a sus enemigos.

'Symphogear' ya tiene varias temporadas, y sigue a Hibiki Tachibana y otras cinco portadores de las armaduras Symphogear, que les dan los poderes necesarios para luchar contra los Noises.

Disponible en Crunchyroll

Kimetsu no Yaiba

'Kimetsu no Yaiba' también es uno de los fenómenos de masas de los últimos años, y aunque aquí no tenemos componente musical tenemos a un grupo de jóvenes que se dejan la piel cazando demonios. Y, además, con una historia de una familia marcada por la tragedia y el amor entre sus miembros para llorar a moco tendido.

La trama arranca cuando la familia de Tanjiro Kamado es asesinada por un demonio. La única superviviente es su hermana Nezuko, que ha sido transformada en demonio, y buscando una cura para devolverle su humanidad, Tanjiro empieza a entrenar como cazador de demonios.

Zombieland Saga

Otra de idols y grupos musicales, aunque en 'Zombieland Saga' tenemos un curioso girito porque las propias protagonistas son los monstruos. Y es que esta girlband esta formada por varias chicas que han sido zombieficadas y traídas de vuelta a la vida para formar parte de un grupo de música.

'Zombieland Saga' tiene temazos, muchísima acción y es un anime musical muy entretenido, con un grupo de zombies adolescentes que son la única esperanza de salvar el mundo de la destrucción.

Disponible en Crunchyroll

Bocchi The Rock!

Y hablando de grupos de adolescentes, uno de los animes recientes más encantadores del género ha sido 'Bocchi The Rock!', que nos encandiló en 2022. En este caso realmente no tenemos ni demonios ni seres sobrenaturales, y el mayor enemigo al que nos enfrentamos es la pésima habilidad para relacionarse de su protagonista.

Hitori Gotou ha pasado años practicando con la guitarra, y su sueño de formar parte de un grupo por fin se cumple cuando atrae la atención de una batería llamada Nijika Ijichi. Así es como Hitori (también conocida como Bocchi) empieza a salir del cascarón y encuentra el valor para perseguir la vida que siempre ha querido.

Disponible en Crunchyroll

InuYasha

Un romance sobrenatural con una protagonista con muchísimo carácter, un clásico que mezcla aventuras y mitología japonesa que nunca viene mal revindicar. 'InuYasha' tiene de todo: acción, combates contra demonios y personajes que se debaten entre dos mundos muy diferentes.

La historia arranca cuando Kagome se cae por un pozo y termina en el Japón feudal, donde conoce al medio-demonio Inuyasha y descubre que es la reencarnación de una antigua sacerdotisa. A partir de aquí se ve envuelta en una misión para recuperar los fragmentos de una poderosa joya y evitar que los demonios se hagan con ella.

Disponible en Netflix y AnimeBox

Belle

Un musical encantador con su toque sobrenatural (y una pizca de ciencia ficción) es 'Belle', el retelling virtual de 'La Bella y la Bestia' de Mamoru Hosoda. Un poderoso cuento sobre la superación de los miedos en el que la protagonista vuelve a encontrar su voz tras lidiar con el trauma familiar que lleva años persiguiéndola... Y de paso viene con una banda sonora espectacular, que nunca hace daño.

Suzu ha dejado la música, pero cuando se registra en la red social virtual U con el avatar de Belle empieza a cantar de nuevo. Rápidamente se convierte en una estrella y su popularidad se dispara, pero un usuario conocido como "el Dragón" amenaza con destruir la paz de U.

