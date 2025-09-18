La secuela de 'Las guerreras K-Pop' se hace de rogar, pero Netflix ya tiene en marcha un nuevo corto con Rumi, Zoey y Mira dando caña en el escenario

En Sony debieron pensar que 'Las Guerreras K-Pop' iba a ser una peliculita más y ha terminado siendo el gran fenómeno de masas de Netflix, que arrasa tanto en la plataforma de streaming como con su banda sonora. Ahora bien, seguimos esperando que Sony y Netflix se pongan de acuerdo para confirmar la inevitable secuela, pero mientras tanto nos tienen preparado un pequeño aperitivo.

Vamos a por el doblete

La liebre ha saltado porque se ha registrado un nuevo corto animado de 'Las guerreras K-Pop' en el Sistema de calificaciones de la Motion Picture Association, que ha sido calificado como PG al igual que la película. Este corto tendrá el nombre de 'Debut: A KPop Demon Hunters Story', y parece sugerir una pequeña precuela con los inicios de Rumi, Mira y Zoey como cantantes o cazadoras de demonios.

Con este título, podemos esperar meternos de lleno en el debut profesional de Huntr/x, aunque mejor hacernos a la idea de que el corto de 'Las guerreras K-Pop' puede ser muy corto. Para hacernos una idea, los cortos de Pixar y Disney suelen estar entre los cuatro y los ocho minutos de duración, así que 'Debut' debería tener una duración similar.

También es muy posible, dado lo rápido que se ha registrado, que 'Debut: A KPop Demon Hunters Story' sea un pequeño batiburrillo de elementos cortados de la película original de 'Las guerreras K-Pop' que sus responsables han decidido rescatar. Al fin y al cabo, la director Maggie Kang ya ha dicho en el pasado que tuvieron que recortar muchísimas tramas, especialmente del pasado de las protagonistas... Así que rescatar estos momentos para el corto tendría mucho sentido.

Ahora mismo 'Las guerreras K-Pop' se perfila como un contendiente tremendamente fuerte para los Globos de Oro y los Oscar. Y, dependiendo de cuando se estrene su "Debut", quizás Sony y Netflix consigan hacer doblete presentando también su corto animado para terminar de arrollar con todo.

