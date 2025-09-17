'Las Guerreras K-Pop' rompe un récord musical que llevaba intacto desde hace 56 años

"We're goin' up, up, up, it's our moment, you know together we're glowing". Si sabes perfectamente cómo seguir la letra, es que tú también has caído en la -cada vez más numerosa- afición de 'Las Guerreras K-Pop', el gran fenómeno de Netflix con 314 millones de visualizaciones, sacándole casi más de 100 millones a la siguiente película en la lista, 'Alerta roja'. Un boom como este, que está a punto de superar las entradas vendidas de películas como 'Titanic' y 'Vengadores: Endgame', obviamente, tenía que tener también su repercusión en el mundo de la música.

Vamos a hacernos de oro

Piensa en cualquier canción cantada por personajes animados: 'Las Guerreras K-Pop' las ha machacado todas en la mítica lista de éxitos Billboard Hot 100, donde 'Golden', la canción de Huntr/x, lleva cinco semanas seguidas en el número 1, superando a Sabrina Carpenter, Justin Bieber o Lady Gaga. De hecho, entre las diez mejores canciones hay otras tres sacadas de la película: 'Your Idol', 'Soda Pop' y 'How it's done'.

Estas cinco semanas de 'Golden' en el top 1 marcan la mejor racha para una canción cantada por un grupo formado por personajes animados, superando a 'Sugar, sugar', de The Archies (de 1969), y 'The Chipmunk Song', de The Chipmunks (de 1958). Para ser justos, lo cierto es que, aunque no fuera de un grupo musical animado, 'We don't talk about Bruno', de 'Encanto' también aguantó 5 semanas en el número 1. Sin embargo, Huntr/x las tiene todas para seguir en ese puesto un tiempo más, sobre todo ahora que la banda sonora, que llevaba siete semanas en el número 2 de los discos más vendidos, por fin ha llegado al 1 tras colocar 128.000 unidades en Estados Unidos, según leemos en Variety.

El éxito no se va a quedar ahí, porque el 5 de septiembre se publicará una edición de lujo con nuevos temas y, por primera vez, en CD. Es la primera vez que el disco de una película de animación se hace con el primer puesto desde 'Encanto', en 2022, que dominó la lista durante 9 semanas no consecutivas. ¡Ah! Y si tienes curiosidad, la cosa no queda solo en las listas: en Spotify, 'Golden' supera ya las 590 millones de escuchas y en YouTube, solo en el canal oficial de Sony, 351 millones. Vamos, que, efectivamente, se han hecho de oro. ¡El propio título lo presagiaba!

