En 2015 un dentista de Estados Unidos fue acusado de matar a su amigo tras una infidelidad. Se ha convertido en una de las series del momento en HBO

Con tres episodios emitidos, 'DTF St. Louis' está siendo una de las apuestas más sólidas de HBO en lo que llevamos de año. La miniserie, creada por Steven Conrad y protagonizada por David Harbour, Jason Bateman y Linda Cardellini, narra un enrevesado lío amoroso que tiene de por medio una app para citas sexuales y una muerte inesperada. Es el tipo de historia que cualquier guionista perverso podría concebir por sí mismo, pero lo cierto es que está inspirado en una historia real.

Se trata de un caso que dio la vuelta a Estados Unidos hace un lustro. En 2015, The New Yorker publicaba el artículo 'My Dentist’s Murder Trial' ('El juicio por asesinato de mi dentista'). James Lasdun escribía una historia de la que él solo había sido espectador. Su dentista, Gilberto Nuñez, era acusado de matar a Thomas Kolman, amigo y fisioterapeuta. El primero había tenido una aventura con la esposa del segundo, y cuando ella quiso cortar por lo sano, él no se rindió, haciendo todo lo posible por boicotear la relación. Cuando Kolman fue hallado muerto, Nuñez era el principal sospechoso. Además del motivo pasional, en su organismo se encontraron drogas que normalmente usaban doctores y dentistas, según apuntaba el autor.

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Este triángulo amoroso es el pilar fundacional de 'DTF. St Louis'. Se han cambiado nombres, profesiones y muchos detalles, pero las bases del caso se mantienen. Durante buena parte de la preproducción, Conrad consideró de hecho hacer una adaptación directa de este caso. Harbour le había pasado el artículo y a ambos les había fascinado. La serie incluso se anunció con esa intención, con Pedro Pascal inicialmente en el rol de Jason Bateman para acercarse a los orígenes hispanos de Núñez. En última instancia Pascal se bajó del proyecto y Conrad empezó a tener dudas con el enfoque, alegando sentirse incómodo con la idea y no querer "atribuir erróneamente ninguna cualidad a una persona real". Una lección de la que desde luego podrían tomar nota la mayoría de true crimes televisivos.

La solución fue reiniciar el proyecto como historia original, con Harbour y Conrad coincidiendo en que lo que más les interesaba eran los temas de crisis de mediana edad y entorno suburbano, y sabiendo que hay otras formas de contar esa misma historia.

Así, el artículo original de Lasdum quedaba como una semilla que plantaba la idea en el guionista, pero a partir de ahí pudo crecer sin limitarse por la historia real. Viendo la serie, es fácil imaginar el por qué de la decisión. A la trama no le asusta "afear" a los personajes y ahondar en sus debilidades y sus deseos sexuales, algo que probablemente habría tenido más reparos de hacer si fueran personas reales. La temporada completa tendrá siete capítulos, y salvo que hagan la clásica jugadita de renovar una miniserie cuando tiene éxito, en principio oficialmente se mantendrá contenida en estos episodios.

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