Jason Bateman, David Harbour, una app guarrindonga y una muerte protagonizan el tráiler de 'DTF St. Louis', su nueva miniserie para HBO Max

Tras cuatro años en desarrollo, por fin vamos a ver 'DTF St. Louis'. La miniserie de misterio (con toques claros de humor) inspirada inicialmente en un artículo de The New Yorker llegará a HBO Max el próximo 2 de marzo (1 en Estados Unidos) y ya podemos ver su tráiler.
Ojo porque en el reparto tenemos a Jason Bateman ('Ozark') y David Harbour ('Stranger Things') de protagonistas junto a Linda Cardellini ('Dead To Me') en una historia que implica cierta crisis de mediana edad de estos dos hombres y el uso de una aplicación "picantona".
Down To F...
Por lo que vemos en el tráiler, es un poco idea de uno para que el otro pique y sabotear su matrimonio, teniendo vía libre para sus affair. Acaba en muerte. De hecho, la información del tráiler es bastante más amplia de lo que la concisa sinopsis desvela para esta miniserie.
Junto al trío protagonista, en el reparto tenemos a Richard Jenkins, Joy Sunday, Arlan Ruf, Peter Sarsgaard y Chris Perfetti. Escrita y dirigida por Steven Conrad ('Patriot'), 'DTF St. Louis' constará de siete episodios, lo cual si hacemos cuentas nos llevará a suplir el hueco que nos falta hasta la esperadísima temporada 3 de 'Euphoria'.
