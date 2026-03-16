Los Oscars vuelven a liarla con el In Memoriam. Una duración excesiva, tributos personalizados y ausencias inexplicables marcaron el momento más emotivo de la gala

Como todos los años, uno de los segmentos más delicados y espinosos de la ceremonia de entrega de los Oscar ha sido el del temido In Memoriam, que recuerda a los profesionales de la industria cinematográfica que han perdido la vida durante los últimos doce meses. Como era de esperar, la edición 2026 de los Premios de la Academia estadounidense también ha traído polémica bajo el brazo, y está totalmente justificada por varios motivos.

Los olvidados

Dejando a un lado lo rematadamente largo de la sección, que se extendió hasta los 15 minutos de duración, lo primero que llamó poderosamente mi atención fue que, para la organización, parece haber difuntos de primera y segunda división. Y es que el montaje habitual de rostros y fragmentos de largometrajes para recordar a los desaparecidos se detuvo en varias ocasiones para dedicar panegíricos personalizados a figuras como Rob Reiner, Diane Keaton y Robert Redford.

No obstante, lo verdaderamente espinoso del asunto es que un cuarto de hora parece no haber sido suficiente para honrar a todos los fallecidos, con la organización de los Oscars dejándose en el tintero a nombres como el de David Keighley, uno de los grandes referentes de la industria con décadas de experiencia en IMAX, donde supervisó la posproducción de más de 500 películas. Su hijo, Geoff Keighey, manifestó su desencanto con la academia en un post de X en el que aseguró estar "increíblemente decepcionado y destrozado" y que "nunca lo olvidará".

Además, pese a breves menciones durante el tributo a Diane Keaton, Claudia Cardinale, Catherine O'Hara y Diane Ladd también estuvieron ausentes, así como Tom Noonan, Henry Jaglom, Malcolm-Jamal Warner y Robert Carradine. Pero la lista no se queda aquí, con estrellas más asociadas al mundo de la televisión como James Van Der Beek, Eric Dane, Richard Chamberlain, June Lockhart, Terry Bollea —más conocido como Hulk Hogan— y George Wendt.

La página web de la Academia ha habilitado una sección In Memoriam en la que figuran otros ignorados durante la retransmisión en directo como geoerge endt, Julian McMahon, James Ransone, Danielle Spencer, Loretta Swit y Demond Wilson. Pese a todo, el feo, desde luego, ya está hecho.

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