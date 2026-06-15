Aunque muchos auguraban el fracaso de 'El Día de la Revelación', Steven Spielberg sorprende en taquilla mientras todos esperamos el bombazo de la semana que viene

Que la calma antes de la tormenta que va a ser 'Toy Story 5' tenga como protagonista a Steven Spielberg no es, desde luego, una mala noticia en absoluto. Sobre todo porque 'El Día de la Revelación', que nadie sabía cómo iba a funcionar en taquilla, ha salido sorprendentemente bien, e incluso con posibilidades de no convertirse en el nuevo gran fracaso del director. Dependerá de cómo sobreviva a los envites del resto de superestrenos que van a acompañar a la taquilla desde ahora hasta finales de julio. El Rey Midas de Hollywood tendrá que conformarse con salvar los trastos, que no es poco.

Una taquilla de otro planeta

La taquilla americana ha roto la racha ascendente que llevaba desde hace tres semanas por culpa de un número uno que era una incógnita: 'El Día de la Revelación' se ha llevado 44 millones en Estados Unidos, y suma 92,8 millones en total según Box Office Mojo. La cifra sería buena teniendo en cuenta su presupuesto moderado (115 millones), si no fuera porque se han gastado mucho en márketing y ha hecho que sea muy difícil que recupere costes. Con todo, es una película polarizante, que llama mucho más la atención que una muy negativa o medianamente positiva, así que habrá que ver cómo se comporta a partir de ahora.

En el segundo puesto, aguantando y perdiendo tan solo un 25% en su quinta semana está el gran fenómeno del terror del año: 'Obsession', que suma otros 19 millones y de momento no conoce techo. La taquilla global es de 286 millones, con 188 millones recaudados solo en Estados Unidos. Cabe recordar que su presupuesto es de 750.000 dólares, superando absolutamente cualquier expectativa en un año de locura. Tras ella está el pasado número 1, 'Scary Movie', que se desinfla perdiendo un 73%. Tanto da: ya ha amasado 173,1 millones en todo el mundo, nueve veces lo que costó.

Igual de feliz está A24 con 'Backrooms', que aguanta en el puesto 4 y ya lleva 248 millones en todo el mundo, 25 veces su presupuesto. Todos contentos excepto Amazon, que se la ha pegado con 'He-Man y los Masters del Universo', que en su segunda semana pierde un 70% y, de momento, tan solo suma 86 millones globales recaudados. Por mucho que funcione en streaming, no contaría con la prometida secuela, la verdad. Justo después de ella tenemos el otro gran topetazo de la temporada, 'The Mandalorian and Grogu', cuya buena noticia es que ya supera los 300 millones en todo el mundo (315, para ser más concretos), una cifra que no da beneficios ni es lo que esperaban, pero que abre la puerta a que puedan llegar a no dar pérdidas. No es lo que se esperaba de 'Star Wars', desde luego.

Aunque ha habido dos estrenos más esta semana que se han colado en el top 10 ('The Furious', que se ha estrenado con 2,7 millones; y 'Stop! That! Train!', con 2 millones), todos los ojos en la tabla baja están puestos en 'Michael', que sigue bajando muy poco a poco y en todo el mundo suma ya 932 millones de dólares. Sin duda alguna, será la segunda película del año en superar los 1000 millones tras 'Super Mario Galaxy', y de momento ya ha ganado a 'Bohemian Rhapsody' como el biopic musical más exitoso de la historia. La semana que viene, como adivinaréis, todos hablaremos de 'Toy Story 5', que se perfila como el primero de muchos bombazos estivales. Habrá que ver si Spielberg puede aguantar el golpe.

Los mejores aliens, los de España

Steven Spielberg ha encontrado un valor seguro en España, donde ha superado los 2 millones de euros en este fin de semana, o sea, el quinto o sexto mejor estreno del año (a esperas de los datos definitivos). Una cifra fantástica que se convierte en el mejor estreno no basado en nada ya existente, y que nos sirve como preludio de un verano donde se van a ir aniquilando las cifras de "mejor estreno" una tras otra. Tras ella está una 'Backrooms' que aguanta estupendamente, superando los 600.000 espectadores y acercándose a los 4 millones de euros de recaudación, una cifra más que digna.

Justo detrás está una 'Scary Movie' que ya ha cumplido y que en España siempre ha contado con el favor del público, seguida por 'Michael', que en nuestro país está encontrando un seguimiento irredento. Es increíble: dos meses en taquilla y aún roza puestos de pódium, superando a sagas como 'He-man' y 'Star Wars' (que la siguen, en los puestos 6 y 7). Por cierto, tanta acumulación de películas de Estados Unidos han desplazado al cine español fuera de la tabla: tan solo resiste 'Todo lo que nunca fuimos' en un triste top 9, dejando fuera a cine notable como 'La luz', que merecía mejor resultado, aunque sea el mejor estreno en taquilla de Fernando Franco.

La semana que viene no hay mucho margen con el que jugar: 'Toy Story 5' arrasará con todo y habrá que ver si la hermética taquilla deja que se cuelen películas como 'Viva' o 'Caso 137'. Y a partir de aquí, toca soltarlo todo: 'Supergirl', 'Jackass' y 'Obsession' el día 26; 'Minions & Monsters' el 1; 'Vaiana' el 8; 'La Odisea' y 'Posesión infernal: en llamas' el 17 y 'Spider-man: Brand New Day' el 29. Vamos, que lo que es aburrirnos con la taquilla, no nos vamos a aburrir. Eso ya pasará en agosto.

En Espinof | 'Kimetsu no Yaiba: La fortaleza infinita' deja un reinado impecable en cines. Estos son todos los récords que ha pulverizado la película de anime

En Espinof | Las mejores películas de 2026