Qué es 'The Amazing Digital Circus', el fenómeno online que ha arrasado en la taquilla y se ha merendado a Michael Jackson y al Mandaloriano

Mientras las superproducciones se estrellan en taquilla, las producciones independientes nos están pegando la sorpresa en la pantalla grande. A menos que tengas niños en casa (o millennials que están un poco crónicamente online) igual no ha llegado todavía a nuestro radar 'El asombroso circo digital' ('The Amazing Digital Circus', pero ya es un fenómeno viral que ha explotado a nivel mundial.

De YouTube al top internacional

'El asombroso circo digital' arrancó como una serie online en 2023 con un piloto en el canal de YouTube de Glitch Productions que se volvió viral rápidamente. Es la historia de un grupito de humanos que son atrapados en una simulación virtual con temática de circo, y mientras son vigilados de cerca por una inteligencia artificial se embarcan en todo tipo de aventuras para poder lidiar con la situación y no perder lo que les queda de cordura por el camino.

Desde ser una de las animaciones más vistas de toda la plataforma e incluso a ganarse una nominación a los Annie Award, 'El asombroso circo digital' había fascinado a internet por su animación rompedora, un guion lleno de giros turbios y un mimo tremendo por parte de sus creadores. ¿Y encima gratis? Tiene todos los elementos necesarios.

Después vinieron siete capítulos más, que se han ido publicando en pequeñas tandas cada año hasta llegar a 'El asombroso circo digital: El último acto', el noveno y último episodio de la serie que llegará oficinalmente a YouTube y Netflix el próximo 19 de junio. Aunque, tomando nota de otras tantas series animadas, antes ha pasado por los cines, y la jugada les ha salido de miedo a sus creadores.

Originalmente 'El asombroso circo digital: El último acto' iba a tener un estreno limitadísimo de unos pocos días en Estados Unidos, Canada, y un pequeño puñado de países. Pero los fans de la serie montaron una campaña tremenda en redes sociales y consiguieron que el estreno se expandiese tanto en número de salas como en territorios: solo en Estados Unidos pasó de poderse ver en 900 salas a unas 2200 en todo el país.

'El asombroso circo digital: El último acto' ha superado con creces las expectativas. Y es que el mismo 4 de junio ya arrancó con una predicción de más de 7,8 millones de dólares, superando incluso a 'Backrooms', y durante el fin de semana se ha conseguido colar en el Top 5 global con una recaudación de 26,48 millones de dólares.

Obviamente se estaba midiendo con 'Scary Movie', 'He-Man y los Masters del Universo' y otras tantas producciones mucho más fuertes... Pero teniendo en cuenta que He-Man apenas ha recaudado 54,3 millones este fin de semana y 'Backrooms' se ha quedado en 50,1 millones, el petardazo del circo digital es aún más llamativo.

En España finalmente también se ha podido ver en cines desde el pasado 4 de junio, y ha sorprendido porque con la cartelera tan potente que teníamos este fin de semana se ha conseguido colar entre las películas más vistas. Ya el 5 de junio se situó en el Top 3, solo por detrás de 'Backrooms' y 'Scary Movie', pero ha cerrado su fin de semana en los cines españoles en el cuarto puesto de la taquilla, por delante de 'Michael' y 'The Mandalorian & Grogu' con una recaudación total de 493 mil euros.

En comparación, 'He-Man' ha recaudado 581 mil euros, menos de cien mil euros de diferencia con esta web serie animada salida de YouTube. 'El asombroso circo digital' ha sido solo la primera gran parada, porque Glitch Productions ha demostrado que viene pisando fuerte y que la animación indie tiene un frente muy potente en internet y tenemos que prestarle atención.

Entre otras cosas se han hecho con 'Knights of Guinevere', la nueva serie de Dana Terrace tras la maravillosa 'Casa Búho', y quizás en unos años estemos hablando de un fenómeno similar al que se ha montado con este circo.

Desde luego, injusto comparar el éxito de 'El asombroso circo digital' con el batacazo de Michael Jackson y el Mandaloriano, que ya llevan unas cuantas semanas batallando en los cines. Pero mientras que las grandes franquicias se están estrellando estos meses sin terminar de recuperar sus presupuestos millonarios, llega este circo lleno de monigotes con traumitas y crisis existenciales para demostrar que cuando una historia es buena el público responde de sobra.

Y más porque no es que a la chavalada no le guste ir al cine, es que nos hace falta aprender a hablar en su lenguaje.

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