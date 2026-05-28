La IA invade Amazon Prime Video con 3 series de animación que han causado una oleada de polémicas. "Siento que me han arrancado los intestinos del cuerpo"

Lo de la IA empieza a parecerse a 'La invasión de los ultracuerpos'. Poco a poco, gente que jamás creías que podría mirarla con buenos ojos empieza a poner excusas para utilizarla, llegando a unos límites de absoluta desidia creativa. Los estudios se están poniendo las pilas antes de que explote la burbuja sacando sus primeros proyectos hechos con IA, y ni siquiera les importa si hay un público real para los mismos. Lo que quieren demostrar es que se puede hacer, y que si no te gusta la "AI slop", pues ya sabes: formas parte del pasado, te estás quedando atrás y todos esos argumentos clónicos, insufribles e insostenibles.

AI, qué pena me da

La última en sucumbir a esta invasión mental ha sido Amazon Prime Video, que ha anunciado que prepara un trío de series de animación creadas de manera íntegra por inteligencia artificial (excepto actores de doblaje y guion), a cada cual más dolorosa que la anterior. La idea de Amazon, según leemos en Animation Magazine, es dar acceso a "narradores visionarios" para crear "rupturas creativas".

Uno de estos "visionarios" es (ay) Jorge R. Gutiérrez, director de 'El libro de la vida' o de la serie 'Maya y los tres' (que hace tan solo un año afirmaba en Twitter que "La IA genérica hará que los artistas realmente únicos y originales sean incluso más únicos y originales") ha creado ahora 'Punky Duck', la serie sobre un pato punk y su mejor amigo, Smiley Cat, que se enfrentarán a invasiones aliens, conspiraciones criminales robóticas y problemas sobrenaturales. En fin.

El público, claro, no ha podido estar quieto en Internet, y además de decir claramente lo que siente, se ha dedicado a mandarle amenazas de muerte. Para qué expresarte y debatir de manera coherente si puedes, directamente, sacar la navaja virtual. Gutiérrez ha contestado en Twitter: "Entiendo que muchos de vosotros estáis contentos por mí y muchos otros estáis realmente enfadados conmigo por experimentar con IA en Amazon. Voy a dejar los comentarios abiertos para que podáis soltarlo todo y con suerte sentiros mejor. Cualquier amenaza de muerte o amenazas a Sandra y mi hijo Luka serán reportadas. Venid a por mí todo lo que queráis y necesitéis, pero dejad a mi familia al margen". Esto, por rabia que le tengamos a la IA, debería ser obvio.

No es que la serie 'Cupcake & Friends' sea menos terrible, porque está creada por Buzzfeed basada en Cuppy, un personaje creado para la web por Loryn Brantz, artista que no ha dado el permiso en absoluto para alimentar a la IA con sus diseños. "Repetidamente me aseguraron que no harían nada con Cuppy sin mi punto de vista, y no me ofrecieron opciones legales, insistiendo en que no tendría que utilizarla. El problema es que este personaje, que está basado en mi propia personalidad y que creé como un micrófono para enviar amor y positividad, ha sido convertido en una marioneta IA sin alma y siento que me han arrancado los intestinos del cuerpo", afirma Brantz.

A lo que Buzzfeed ha contestado, por supuesto, como lo haría una gran empresa: "Nos hubiera encantado que Loryn fuera una de las personas que han trabajado para llevar a Cuppy a la vida (...) Dejó claro que estaba categóricamente en contra del uso de IA en todas sus formas, y respetamos que no quisiera tener nada que ver con la serie. Es su derecho. Pero su oposición personal a la IA no puede determinar cómo Buzzfeed desarrolla las propiedades intelectuales que posee". Y que están basadas en la personalidad de otra persona. Por muy fan que seas de la IA, tienes que reconocer que esto es bastante villanesco.

La tercera serie que ya están desarrollando se llama 'Love, Diana Music Hunters' y es, básicamente, un intento de aprovecharse de 'Las Guerreras K-Pop'. No solo en el título, sino también en el argumento: un grupo de K-pop que viaja por el espacio debe ir al Planeta Goo, donde hará un concierto para restaurar la música y salvar a los aliens. Muy, muy original, nunca hemos visto nada parecido.

Mientras esperamos que Disney se saque de la manga su servicio de cortos hechos por IA basados en sus personajes, este es el panorama: antes de que explote la burbuja, todas las grandes empresas están haciendo un intento por rascar algo de la inversión que se ha hecho... aunque la reacción en redes sociales sea de todo menos positiva a estas alturas. Muy seguro tienen que tenerlo creadores como Gutiérrez para meterse en un lío como este, que puede mellar su carrera para siempre. Por más que nos repitan que algo es inevitable y que se trata del futuro, no tiene por qué ser cierto. A veces basta con, simplemente, elegir bien lo que queremos ver.

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