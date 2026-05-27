'Proyecto Salvación' estuvo a punto de incluir un cameo muy especial, pero acabó siendo una broma para Ryan Gosling: "Le hicimos reír a carcajadas"

La superproducción de ciencia ficción 'Proyecto Salvación', dirigida por Phil Lord y Christopher Miller, es una de esas películas que juega en dos ligas a la vez: la del gran espectáculo espacial protagonizado por Ryan Gosling y la de los pequeños detalles ocultos que premian al espectador que está atento.

En medio del viaje del Dr. Ryland Grace y su relación con la forma de vida alienígena Rocky, la película introduce una escena aparentemente ligera -la prueba de voces artificiales para traducir el lenguaje del extraterrestre- que acaba convirtiéndose en el verdadero escondite de sus cameos más curiosos.

Un juego de voces

El momento en cuestión ocurre cuando Rocky y el Dr. Grace prueban distintas voces sintéticas para encontrar la forma más adecuada de "traducir" su comunicación al inglés. Entre opciones de distinto tono y estilo aparece la voz de Meryl Streep, que Gosling reconoce al instante dentro de la escena, subrayando el tono juguetón del momento. Es un cameo breve, pero lo suficientemente claro como para convertirse en uno de los guiños más comentados del filme, precisamente porque rompe la dinámica habitual del relato sin detener su ritmo.

Pero el juego no termina ahí. Phil Lord y Christopher Miller explicaron en Cinemablend que la secuencia fue rodada como un experimento real en el set: Gosling escuchaba diferentes voces a través de un auricular mientras el equipo improvisaba lecturas de líneas en tiempo real para provocar reacciones naturales.

Entre esas voces también se coló la de la hija del propio actor, que estaba de visita durante el rodaje y fue invitada a decir una frase en secreto. El resultado, según los directores, provocó una reacción genuina de risa en Gosling, aunque no pasó el corte y no apareció en la película al final. "Le pedimos que dijera la frase en secreto y lo hicimos reír a carcajadas", contaban.

No es solo un guiño muy divertido, sino el reflejo de un rodaje donde las voces se convirtieron en un juego improvisado. Y en ese juego, la película encuentra uno de sus momentos más ligeros dentro de su historia de ciencia ficción.

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