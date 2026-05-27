'Rick y Morty' esconde un secreto de la trama en su último episodio. Hay que estar muy atento para entender lo que ha pasado

Cuando 'Rick y Morty' perdió su fama global, allá por la temporada 4, ganó algo mucho más útil: un público fiel y de nicho. Han pasado muchos años, pero el estreno de la temporada 9 deja clara una cosa: es más espectacular que nunca (esas batallas dignas de 'Dragon Ball Z'), sus guiones están mejor hilados y, además, se dedican en cuerpo y alma a dejar pequeños detalles para que los fans más avispados puedan unir los trozos de la historia ellos mismos. Y para prueba tenemos el fantástico inicio de la temporada 9.

Ojo: obviamente hay spoilers del episodio 1 de la temporada 9 de 'Rick y Morty'. ¡No digáis que no os hemos avisado! ¡Wubba-lubba-dub-dub!

Morty Malvado contra Rick Prime

Hace unos años, la idea de que Rick ayudara a Morty Malvado y se enfrentaran en un combate a vida o muerte sería el final de temporada y todo el mundo hablaría de ello durante semanas en redes sociales. Ahora es el inicio de la temporada 9 y apenas ha tenido repercusión mediática (tristemente, porque su animación espectacular bien lo merece). Sin embargo, eso no significa que los creadores le hayan puesto menos ganas, ni mucho menos.

Para prueba, un detalle al más puro estilo 'Rick y Morty'. En un momento del episodio, Morty Malvado se pregunta por qué Rick nunca ha utilizado los viajes en el tiempo, especialmente teniendo en cuenta que le ha enseñado cómo jugar con ellos. De hecho lo demuestra cuando toda la familia está pateándole y para el tiempo para escaparse. Sin embargo, poco después llega la policía del tiempo y le detiene, encerrándole en una cárcel especial para delincuentes temporales.

Si te fijas bien, la serie no deja ninguna duda sobre quién le ha denunciado: el propio Rick, que, después de todo, sí utiliza el viaje en el tiempo. La clave está en la expresión de su cara mientras está paralizado pateando a Morty Malvado, que al principio está enfadada y después, justo antes de que aparezca la policía, pasa a estar sonriente. O sea, que ha sido él quien ha roto la parálisis temporal para denunciarle y volver a ponerse en la misma posición después... pero sin poder evitar sonreír.

Si siguen a este nivel, tal y como dice el propio Rick, solo nos queda alegrarnos: "¡Por la temporada nueve! Quedan... una cifra indefinida". ¡Brindemos por ello!

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