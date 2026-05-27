15,8 millones de visualizaciones: lo nuevo de 'Yellowstone' rompe todos los récords y demuestra que la saga está mejor que nunca

No deja de ser sorprendente que 'Yellowstone' empezara tan solo en 2018, porque se ha convertido en una de las sagas más largas y potentes de la historia de la televisión en muy poco tiempo. En total tiene 5 series divididas en 10 temporadas, con más por llegar: Taylor Sheridan, su showrunner, se está haciendo de oro... Y lo mejor es que, viendo el éxito, no tiene ninguna intención de soltar el pie del acelerador (o, bueno, del estribo).

¡Yeee-haw!

En España puede que Paramount+ no nos suene de mucho, porque está integrado en SkyShowTime, pero en Estados Unidos forma parte clave de la adquisición de Warner, porque han apostado tanto por ella que está por ver qué ocurre con HBO Max. De momento, el servicio de streaming acaba de conseguir el mayor éxito de toda su historia gracias a 'Rancho Dutton', el nuevo spin-off de 'Yellowstone', que vapulea la siguiente marca anterior.

Según Variety, los primeros dos episodios de la serie consiguieron 12,9 millones de visualizaciones en streaming en una semana solo en Estados Unidos, un absoluto bombazo teniendo en cuenta que el récord anterior fue del primer episodio de 'Mobland' con 8,8 millones. Pero es que, además, Paramount emitió los dos primeros episodios en su canal lineal y consiguieron 2,9 millones de visionados más hasta un total de 15,8 millones.

A esta cifra hay que sumarle, claro, el público internacional. Vamos, que, de momento, 'Yellowstone' no se va a ninguna parte y Sheridan puede seguir creando spin-offs, precuelas y secuelas, una tras otra: mientras siga batiendo récords, no va a haber nadie que le pare.

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