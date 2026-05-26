El hype es real: 'Paddinton 4' está oficialmente en marcha y con un guionista de primera experto en comedia y sátiras políticas

Hace un par de años, cuando aún quedaban cuatro meses para poder echar el guante a una 'Paddington 3' que, como era de esperar, no estuvo a la altura de las dos maravillas que la precedieron bajo la batuta de Paul King, supimos que la gente de StudioCanal tenía grandes planes para el osito devorador de sandwiches de mermelada. Ahora, su regreso a la gran pantalla vuelve a emocionar después de que la cuarta entrega de la saga cinematográfica haya encontrado un escritor de primera.

Comedia de primera

En el marco de la pasad CinemaCon, el desarrollo de 'Paddington 4' fue anunciado oficialmente con la promesa de contar con un equipo de "guionistas de comedia con reconocimiento internacional". Pues bien, lejos de haberse tirado un farol, los ejecutivos han cumplido con creces la promesa, porque la producción va a contar nada menos que con el multipremiado Armando Iannucci como co-guionista.

Por si el nombre no te dice nada, Iannucci es el creador de la hilarante y brillante 'Veep' que protagonizó Julia Louis-Dreyfus, fue nominado al Oscar por 'In the Loop' y tiene en su haber trabajos como la notable sátira 'La muerte de Stalin' o la catódica 'The Thick of It'. Viendo la tónica de su filmografía, no sería de extrañar que Paddington se presentase a primer ministro del Reino Unido en su nueva aventura —por favor y gracias—.

Junto a Iannucci, perfilando el libreto estará su colaborador habitual Simon Blackwell —con quien ha trabajado en las mencionadas 'In the Loop', 'Veep' y 'The Thick of It', entre otros proyectos—. Lo que sigue en el aire es quién ocupará el asiento del director, con el realizador Dougal Wilson a punto de cerrar su contrato para regresar después de su decente —pero a años luz de la magia de King— desempeño en 'Paddington: Aventuras en la selva'.

En lo que respecta a las fechas de producción, el desarrollo aún está en una fase demasiado temprana para concretar nada, pero toda espera será bienvenida mientras se traduzca en otra dosis de calidez úrsida marca de la casa. Desde luego, hoy el mundo es un lugar un poquito mejor.

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