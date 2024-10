13 películas acogedoras para las tardes de otoño

Hay días en los que tenemos ganas de ir al cine a ver algo que nos impacte, nos haga pensar y nos remueva algo por dentro, y otros en los que aún suerte si podemos dejarnos en el sofá, poner alguna película que nos reciba con los brazos abiertos y nos haga desconectar un rato de todo lo que llevamos encima.

Hoy os traemos 13 películas acogedoras para disfrutarlas estas tardes de otoño, en las que entran muy bien historias que te dan calorcito en el corazón, te relajan y te hacen recuperar un poquito la fe en la humanidad.

'Perfect Days'

Aunque también hay espacio para la crítica social y la falta de empatía, lo bonito de esta cinta de Wim Wenders es la paz que transmite a través de su protagonista, un hombre que trabaja limpiando retretes y, simplemente, es feliz con su rutina y sabe encontrar la belleza en los pequeños detalles del día a día, ya sea escuchando sus cintas de casete o haciendo fotos a la luz que se cuela entre las hojas de los árboles.

'Orgullo y prejuicio'

El cine de tacitas es un lugar feliz para mucha gente, y mi favorita siempre será la adaptación de Joe Wright de 2005 del clásico de Jane Austen. No solo por el maravilloso tira y afloja entre Elizabeth y Darcy (que también), sino porque es una de las versiones que mejor ha sabido captar el sentido del humor de la escritora británica y siempre consigue sacarme una sonrisa con algunas de sus escenas más chispeantes.

'Coco'

Una divertida y colorida aventura que nos invita a creer en que el amor puede arreglar hasta la familia más rota (ojalá fuera tan fácil en la vida real) . Incluso aunque no pueda evitar acabar llorando (a veces, puedo empezar a media película), después de la llorera te quedas con una sensación cálida que te da ganas de revisionarla periódicamente.

'Begin Again'

Como siempre estoy recomendando 'Sing Street' (¡que la veáis, insensatos!), hoy le toca a esta otra película de John Carney, en la que la música es de nuevo el centro de la historia y la responsable de unir los caminos de los dos protagonistas, que no están pasando por su mejor momento. Pocas cosas me dan tanta paz como la escena de Keira Knightley y Mark Ruffalo escuchando música por la calle mientras comparten auriculares.

'La chica que saltaba a través del tiempo'

Me encanta Mamoru Hosoda, pero a veces se le va un poco la mano con el drama. Quizá por eso, mi película preferida suya sigue siendo esta, cuya premisa fantástica (el título ya lo explica bastante bien) acompaña una historia de lo más cotidiana sobre las inquietudes de la adolescencia.

'Paddington' y 'Paddington 2'

Creo que a estas alturas ya no queda nadie que no sepa lo altamente recomendables que son estas dos primeras entregas del osito de la trenca. Una historia achuchable, con no pocas referencias cinéfilas. A falta de 'Paddington 3', podéis completar el maratón con la también reconfortante 'Wonka'.

'Tootsie'

Al margen de ciertos aspectos sobre los que podríamos debatir, siempre me divierte y me da mucha ternura el personaje de Dustin Hoffman en esta película, y cómo aprende a comprender a las mujeres cuando literalmente se pone en el lugar de una.

'Starlet'

Sean Baker hace cine social a su manera (huyendo de maniqueísmos, afortunadamente) y esta es su película más tierna. Nos cuenta la improbable amistad entre una joven de 21 años y su vecina de 82. Ah, y Starlet, que es el perrito, claro.

'Paterson'

Si queréis hacer doblete con 'Perfect Days', aquí tenéis otra historia de "señores viviendo su rutina". En este caso, es Jim Jarmusch quien, de forma sencilla y cálida, nos muestra la vida a través de los ojos de este conductor de autobuses (Adam Driver).

'Requisitos para ser una persona normal'

Aunque las críticas han ensalzado mucho más 'Vida perfecta', yo reconozco que me lo pasé mejor con la ópera prima de Leticia Dolera. Una historia de amor bonita y divertida, sobre una chica que intenta averiguar qué hacer con su vida para ser "normal". Una de mis comedias románticas españolas favoritas de los últimos años.

'Tu mejor amigo'

Voy a confesar que me cuesta bastante llorar con películas, salvo cuando son de perros. Si os deshidratasteis llorando con 'Hachiko (Siempre a tu lado)', esta cinta puede ser una buena alternativa de historia perruna emotiva, con el punto justito de lágrima para que no os destroce tanto el corazón.

'Una pastelería en Tokio'

Me he contenido para que no todo en esta lista sean películas japonesas, pero esta no me la podía dejar. Si os relaja ver películas de gente comiendo tanto como a mí, echadle un ojo a esta película de Naomi Kawase sobre una ancianita que hace dorayakis como nadie. ¡Itadakimasu!

