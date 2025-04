Creo que la nueva 'Agárralo como puedas' con Liam Neeson va a ser una digna sucesora de las originales, y la prueba está en su primer tráiler

No es tan fácil hacer una buena película paródica. Por cada 'Aterriza como puedas' o 'Hot Shots' tenemos decenas de 'Los juegos del resacón', 'Híncame el diente' o 'Superhero movie' que se limitan a imitar secuencias conocidas añadiéndoles un toque sexual de toque grueso o slapstick mal entendido. Y así, con la falta de confianza en el género tanto del público como de los productores, el cine paródico se ha hundido, encontrando tan solo un islote en TikTok o en programas de sketches. Hasta ahora.

La pistola desnuda

La clave del humor de 'Agárralo como puedas', la película que se basaba en (y reciclaba chistes de) la serie de televisión de 6 episodios que se la pegó en audiencia, era que todo fuera muy absurdo, pero ninguno de sus protagonistas realmente hiciera gracietas a cámara, algo que se fue perdiendo con las secuelas. Leslie Nielsen, un actor formado clásicamente y que hasta 'Aterriza como puedas' solo había hecho dramas, era la opción perfecta, dándole una pátina de seriedad cómica perfecta para su Frank Drebin.

No cabe duda de que la primera parte de 'Agárralo como puedas' es una obra maestra de la historia de la comedia: no hay veinte segundos sin un chiste, y la mayoría de ellos funcionan, uno tras otro. Es una mascletá del humor, una explosión que nunca para, una fascinante maravilla que ha inspirado muchísimas obras a lo largo de la historia (de 'Los Simpson' a 'Scary Movie'). Y ahora, treinta años después de la última secuela, vuelve. Y no lo hace por casualidad o simplemente por sacar dinero.

No hay nadie más en contra que yo de las secuelas tardías para rascar dinero o de los reboots absurdos tratando de capitalizar un éxito pasado. Pero entre los implicados en esta nueva entrega de 'Agárralo como puedas' solo veo respeto, amor y ganas de hacer las cosas bien de verdad. Con Seth MacFarlane en la historia y la producción, que tanto debe a la saga por su 'Padre de familia', y Akiva Schaffer en la dirección, el heredero directo de los ZAZ en sus vídeos de The Lonely Island y responsable de las fabulosas 'Popstar: Never stop never stopping' o 'Chip y Chop', creo que no deberíamos tener nada que temer: solo ganas de saber lo que han hecho.

De Leslie a Liam

Y por supuesto que Liam Neeson, un actor con la seriedad que Leslie Nielsen tenía al inicio de su carrera paródica, es un actor más que válido para probar suerte en la comedia absurda. De hecho, aunque el inicio del tráiler deje bastante que desear -reconozcámoslo-, encuentra muy pronto su propio estilo, con un increíble gag haciendo referencia a OJ Simpson (que en España nos han cambiado por otro chiste visual, por si no entendemos quién es ese señor). En solo un minuto tiene un par de chistes visuales que podrían haber entrado perfectamente en las películas anteriores, y solo hace falta que el público deje sus prejuicios al lado y vea que esto no es, a priori, solo un sacadinero más, sino una película hecha desde el respeto, el amor y, sobre todo, la guasa.

Además, ¿qué tenemos que temer? Hay una extraña idolatría nostálgica hacia la trilogía original, cuando claramente 'Agárralo como puedas 33 1/3', sobre todo vista hoy en día, queda muy atrás, con solo un par de buenos momentos (la gala de los Óscar, el prólogo)... ¡Y en la que los ZAZ no estaban ya implicados! Si no solo la soportamos, sino que treinta años después la idolatramos, la versión de 2025 debería sobrevivir bien. No es como si el humor hubiera desaparecido de nuestra vida: se da la paradoja de que se hace muy buena comedia ('I think you should leave', 'Bottoms', 'Estamos todos en directo con John Mulaney', 'Cientos de castores', 'The Studio') pero nadie parece estar realmente interesado en ella.

Ayer, al ver el tráiler, que fue recibido con tanta incredulidad como apoyo tibio en redes sociales, hubo quien pidió que hicieran una nueva saga y no "manchasen" la anterior. Como si en el turbocapitalismo de 2025, donde todos los puestos de taquilla están cubiertos por sagas o propiedades intelectuales conocidas de sobra, hubiera hueco para una parodia loca con Liam Neeson y dirigida por Akiva Schaffer que no tuviera un nombre previo. 'Agárralo como puedas' se estrena el 1 de agosto y aún tiene que convencer al público de que no va a manchar el recuerdo de las originales. Creo que, viendo quién está detrás, es más que probable que nos llevemos una gratísima sorpresa. O, paradójicamente, un divertido coscorrón.

