TikTok hace viral un chiste de 'Padre de familia' de hace 20 años y su creador se ve obligado a explicar por qué 'El Padrino' "insiste sobre sí misma"

Durante el cortísimo periodo en el que TikTok parecía que iba a cerrar en Estados Unidos para siempre (antes de volver poco después con una de las campañas de propaganda más obvias de los últimos tiempos), todos los influencers desvelaron sus secretos con el mismo audio de fondo: un diálogo de 'Padre de familia'. Más concretamente, uno de Peter en el episodio 27 de la temporada 4, 'La historia sin título de la familia Griffin' donde confiesa, antes de morir ahogado junto a su familia, que no le gusta nada 'El Padrino'.

Insiste sobre sí misma

La revelación causa el caos en su familia, donde le indican todos los motivos por los que le debería gustar. "¡Es la película perfecta!", le dice Lois, mientras que Chris continúa con "Robert De Niro, Al Pacino... ¡¡Robert Duvall!!". Finalmente, después de admitir que ni siquiera la ha terminado, acepta que la que de verdad le gusta es 'Esta casa es una ruina', y la escena termina. De alguna manera, casi 20 años después de la emisión de este episodio se ha vuelto, probablemente, el audio más escuchado de todo Internet, y Seth MacFarlane ha aprovechado para contar su génesis en Twitter.

Más concretamente, el creador de 'Padre de familia' ha hablado sobre una de las frases que los fans han utilizado más a lo largo de los años y que Peter pone como motivo para no aguantarla: "It insists upon itself", que en castellano vendría a ser "Insiste sobre sí misma" (y en el doblaje tradujeron como "Se repite continuamente"). "Fue una crítica que mi profesor de historia del cine en la universidad solía utilizar para explicar por qué no creía que 'Sonrisas y lágrimas' fuera una buena película. Era un profesor de primera, pero nunca entendí lo que quería decir ahí".

'Padre de familia', por cierto, puede que haya perdido relevancia cultural, pero sigue adelante con su temporada 23, superando los 400 episodios y sin visos de acabarse pronto. De hecho, el retorno a la luz pública del gag de 'El Padrino' la ha revitalizado para una generación más joven que la tenía en mente como un vestigio del pasado, al estilo de 'Los Simpson'. Eso sí, lo realmente divertido de esta tendencia está siendo ver a los influencers volver a sus canales tras haber soltado todos sus secretos como si no pasara nada. Seguro que 'Padre de familia' no les hace tanta gracia ahora.

En Espinof | 'Primal', 'Bob's Burgers', 'Bojack Horseman' y otras 10 series de animación para adultos que demuestran que los dibujos no son "sólo" para niños (y se pueden ver en streaming)

En Espinof | Anime en Netflix: 12 potentes series recomendadas para todos los gustos