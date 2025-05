No eres el único que ha aprovechado para ver 'Cónclave' estos días. El nuevo Papa también lo hizo para prepararse

Hace unos meses una primera tanda de espectadores se obsesionó (y con razón) con 'Cónclave', la película era un inesperado y original drama cinematográfico que convertía las políticas del Vaticano detrás de la elección papal en un aclamado largometraje con ocho nominaciones al Oscar y una estatuilla por su guion adaptado.

La segunda tanda de espectadores ha llegado en las últimas semanas, tras el fallecimiento del Papa Francisco. Según confirma uno de sus hermanos, el recientemente elegido Papa León XIV ha formado parte de esta segunda tanda de espectadores, y lo hizo incluso antes de ser elegido.

Aunque sabemos que la ha visto, no sabemos qué opina de ella, eso sí. John Prevost, su hermano mayor declaraba que habló con él unos días antes del cónclave para sugerirle que la viera y fue cuando él le confirmó que ya lo había hecho. "¿Has visto la película de 'Conclave', para saber cómo comportarte?", recuerda preguntarle, y obtener la risa y la afirmación de él como respuesta. "Quería quitarle de la cabeza el cónclave real", explicaba su hermano.

Mucho se ha alabado de 'Cónclave' por su realismo

La elección de Robert Prevost como Papa el pasado 8 de mayo dio por terminado días de especulaciones, apuestas y referencias a la película dirigida por Edward Berger. Lo cierto es que han habido similitudes entre el cónclave real vivido este año y el de ficción, desde la elección de un Papa que no entraba en las quinielas de nadie, a las similitudes entre algunos cardinales con los ficticios o la existencia de controversias previas que cambiaron las elecciones en el último momento.

Prevost no fue el único cardenal que vio la película a modo de preparación, hace días un clérigo cercano al cónclave declaró a Politico que algunos de los participantes habían visto la película incluso en el cine. Para muchos sirvió como un recordatorio del funcionamiento, ya que no todos están tan familiarizados con el proceso. Pese a las similitudes, no hay que olvidar que como película que es tiene muchos elementos que no concuerdan con la realidad y se han introducido para favorecer el drama.

