Christopher Nolan puso su granito de arena en la película de vampiros más sorprendente del año. Y tiene mucho que ver con su carrera

Cuando toque a finales de año pensar en favoritas de 2025, serán muchos los que seguramente introducirán en sus listas 'Los pecadores'. Lo nuevo de Ryan Coogler es un recordatorio extraordinario de que seguimos necesitando cine original y con corazón, y un seductor relato de género lleno de momentazos.

En la sección de agradecimientos de los créditos de la película se esconde un nombre inesperado: el de Christopher Nolan. Resulta curioso porque no ha sido un colaborador visible como Michael B. Jordan y Ludwig Goransson, quienes llevan muchos años trabajando con el cineasta, y sin embargo, su labor en la sombra ha sido esencial para explotar todo el potencial de la película.

Es en declaraciones en un evento de prensa, Coogler explicó que 'Los pecadores' venía acompañada de grandes ambiciones a nivel técnico: combinar dos formatos cinematográficos muy diferentes siendo uno de ellos el IMAX, es aquí donde los consejos tanto de Nolan como de su esposa y productora Emma Thomas fueron valiosos.

"Me dieron consejos Christopher Nolan y Emma Thomas, que son maestros en la materia. Era nuestra primera vez trabajando con fotografía de largo formato. Estábamos haciendo algo que no se había hecho nunca, combinar Ultra Panavision, que es 2.76:1, muy ancho, con la película full frame de IMAX".

Son dos formatos que el propio Coogler pudo explicar más en profundidad en un video para Kodak. La película fue filmada a la vez usando la Panavision de 65 mm y la IMAX. La gran mayoría de espectadores habrán tenido la imagen de la Panavision en la gran pantalla, con el clásico formato panorámico de 2.76:1. En cines IMAX 1.43:1 la imagen muestra el cuadro completo en todo momento. Por último, cines con el formato IMAX 1.90:1, la imagen puede variar entre los dos formatos, ampliándose para secuencias concretas.

17 años defendiendo el IMAX

No es arriesgado decir que el formato IMAX no estaría donde está si Christopher Nolan no hubiera apostado por él todo este tiempo. El cineasta lleva desde 2008, con el estreno de 'El Caballero Oscuro', demostrando que el formato es sinónimo de la experiencia cinematográfica. Aunque por aquel entonces el uso de esas cámaras estaban relegado a secuencias más espectaculares, con el tiempo ha acabado introduciéndolo más y más en su filmografía, incluyendo dramas como 'Oppenheimmer'.

A pesar de su presencia en la industra aún es minoritaria, para muchos como Nolan o Coogler el amor por el IMAX no es más que una extensión de su amor por la experiencia cinematográfica. En tiempos de incertidumbre con el futuro de los cines, parece lógico que directores traten de hacer la visita a la gran pantalla lo más apetecible posible.

Imágenes: Kodak

