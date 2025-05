'Blancanieves' vuelve a estrellarse con su relanzamiento en los cines de Estados Unidos. Hasta 'Morbius' lo hizo mejor

Nadie duda a estas alturas que 'Blancanieves' es uno de los grandes batacazos del año. Hasta la propia Disney había tirado la toalla al anunciar su inminente llegada al mercado digital, pero el estudio ha hecho un último intento a la desesperada para conseguir algo más de dinero en los cines de Estados Unidos. El resultado ha sido una catástrofe aún mayor que la que sufrió en su momento 'Morbius' al hacer algo similar.

Por ponerlo en cifras, la película protagonizada por Rachel Zegler aumentó muchísimo su presencia en las salas de Estados Unidos este pasado fin de semana, ya que pasó de estar en 310 cines a 1.330. Por desgracia, eso no se ha traducido por igual en la recaudación, ya que es cierto que ha crecido, pero ha pasado de los 217.141 dólares de la semana pasada a los 335.000 de la que ahora nos ocupa. A todas luces insuficiente.

Nuevo batacazo

Esa paupérrimo dato se traduce en una media de 251 dólares por sala durante esos días, lo cual supone una caída brutal respecto a los 700 de hace siete días. Y aún peor es que incluso la sitúa por debajo del relanzamiento que tuvo 'Morbius', ya que la película protagonizada por Jared Leto también hizo algo similar -pasó de estar en 83 cines un fin de semana a en 1.037 el siguiente-, logrando una media de 299 dólares.

En el caso de 'Morbius' se tradujo en que fue inmediatamente retirada de muchos cines y al fin de semana siguiente ya solamente estaba disponible en 75 salas en todo Estados Unidos. Todo hace pensar que con 'Blancanieves' va a suceder lo mismo o algo incluso peor, pues desde este próximo martes estará además disponible para poder verse en casa.

El consuelo que le queda a 'Blancanieves' es que al menos no fue fruto de una esperanza real en petarlo de repente. Que todavía me acuerdo del vídeo con Jaret Leto sumándose al meme de 'It's Morbin Time' poco antes de ese relanzamiento en cines de 'Morbius'.

