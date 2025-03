La nueva 'Blancanieves' ha triunfado en algo que Disney necesitaba tanto como que la película de Rachel Zegler fuera un éxito

Hace ya unos días que llegaba a los cines 'Blancanieves', la controvertida versión en imagen real protagonizada por Rachel Zegler y Gal Gadot. Lo cierto es que en taquilla no le ha ido nada bien, sobre todo si tenemos en cuenta su elevado presupuesto de 270 millones de dólares, pero sí ha conseguido algo que Disney necesitaba casi tanto como esa película triunfara: reactivar el interés del público actual hacia la mítica película animada de 1937.

Muchos me dirán que la gente ya conoce de sobra el primer largometraje de animación de todos los tiempos, a lo que yo responderé que puede que el público más adulto sí, pero la cosa está mucho menos clara entre los más pequeños de la casa. De hecho, estoy convencido de que uno de los varios motivos del pinchazo de 'Blancanieves' es precisamente ese.

El resurgir del clásico

Sin embargo, el estreno de la nueva 'Blancanieves' ha hecho que 'Blancanieves y los siete enanitos' resurja en la lista de las películas más vistas en Disney+ de muchos países, donde hasta ahora permanecía enterrada como un título de catálogo más. Por ejemplo, en España ha llegado a alcanzar el número 2 y solamente la llegada de un fenómeno popular como 'Vaiana 2' le ha impedido llegar a lo más alto.

Claro que todo esto no va a compensar las pérdidas que genere 'Blancanieves', pero recordemos que Disney no vive solamente de las películas y también le interesa que el interés por las princesas no decaiga. Ya no es solamente por las ventas de merchandising que puedan conseguir -el Gruñón animado siempre ha sido uno de los mayores best seller para Disney-, es que también hay que sumar los parques temáticos, donde las comidas acompañados de personajes Disney, muy a menudo princesas, también tienen una importancia tremenda. Elevar el perfil de Blancanieves nunca está de más.

Dicho esto, Disney quizá debería haber contenido su inversión en 'Blancanieves', ya que tampoco es una película que realmente luzca como una producción de 270 millones, pero me temo que nunca sabremos exactamente cuánto se ha gastado en qué -desde luego no ha sido en que los enanitos luzcan bien, porque menudo desastre-.

Lo que queda ahora es intentar perder el menor dinero posible en cines -porque un pequeño milagro como el de 'Mufasa: El Rey León', que parecía destinada a ser otro fracaso y ha acabado siendo rentable solamente con sus ingresos en cines, parece casi imposible- y esperar que luego sea un bombazo en streaming. Que eso sí que no conviene descartarlo. Recordemos por ejemplo el caso de 'Encanto', una película que tampoco fue muy allá en cines -261 millones recaudados frente a 150 de coste- y que luego se convirtió en un boom mundial cuando llegó a Disney+.

En Espinof | Las 28 mejores películas de Disney de todos los tiempos

En Espinof | Las 25 mejores películas de Disney+