Peor incluso que 'Dragonball Evolution'. La nueva 'Blancanieves' de Disney es destrozada sin piedad por los usuarios de IMDd

El estreno de la nueva 'Blancanieves' está siendo muy comentado, empezando por sus decepcionantes resultados en taquilla hasta toda esa controversia vacía sobre el hecho de que su protagonista esté interpretada por Rachel Zegler. Ahora toca volver a centrarnos en ella porque está siendo destrozada sin piedad por los usuarios de IMDb, hasta el punto de que ya tiene una nota más baja que un desastre histórico como 'Dragonball Evolution'.

¿Realidad o review bombing?

En el momento de escribir este artículo, 'Blancanieves' tiene una paupérrima nota media de 2 sobre 10 en IMDb con un total de 54.000 votaciones. Por su parte, 'Dragonball Evolution' acumula algo más de 81.000 votos desde su lanzamiento en 2008 y cuenta con una valoración media de 2,5. Sin embargo, es un dato que hay que coger con pinzas.

Bien sabido es que a lo largo de los años han existido varias campañas de review bombing -si hasta la sufrió una serie tan aclamada como 'The Lsst of Us'-, casi siempre hacia película que apostaban por lo inclusivo de una forma u otra. Y no me cabe duda de que algunos espectadores habrán salido echando pestes de 'Blancanieves', pero este aluvión de votos solamente se explica con una campaña coordinada en su contra. De hecho, no me sorprendería que muchos sean de cuentas nuevas y que acaben siendo eliminados cuando IMDb haga un repaso y examine qué es exactamente lo que ha pasado.

Un detalle que apunta en esa dirección es que un 80,3% de las votaciones recibidas por 'Blancanieves' han sido un 1, la más baja posible, mientras que en el caso de 'Dragonball Evolution' se queda en un 46,6%. Existe una disparidad demasiado grande, coincidiendo además con su estreno, por lo que cero sorpresa si muchísima gente simplemente le ha puesto un 1 sin verla -y sin tener la más mínima intención de hacerlo-.

Con todo, que 'Blancanieves' no está entusiasmando al público es algo que todos deberíamos empezar a asumir. Yo el primero, que puede que crea que se trata de uno de los mejores live actions de Disney, pero no me cuesta pensar en motivos razonables y no basados en el odio para criticarla. Ahora, esto de IMDb me parece un disparate, pero es a lo que te arriesgas si permites votar sin dar ninguna prueba de si has visto o no la película.

En Espinof | Las 47 películas más esperadas de 2025 y los mejores estrenos del año: 'Avatar 3', el regreso de John Wick, 'Misión Imposible 8', 'Jurassic World 4' y muchas más

En Espinof | Las 28 mejores películas de Disney de todos los tiempos