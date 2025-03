"¿Quieres que te traiga a mi abuelita?". Rachel Zegler recuerda cómo tuvo que probar ante los ejecutivos que era latina de verdad, una y otra vez

Solo hay dos posibilidades con Rachel Zegler: o se convierte en la estrella para la que Hollywood la ha estado entrenando desde hace unos años, o dentro de un par de décadas protagonizará artículos de "Qué fue de". No hay mucho término medio. Se ha apostado tanto por ella desde que en 2021 Steven Spielberg la escogiera por sorpresa para protagonizar 'West Side Story', que se juega casi más que la propia Disney en 'Blancanieves'. De su éxito y su capacidad para atraer gente al cine dependerá el suyo.

Un Zegler a la izquierda

Ahora, en una entrevista con Allure ha recordado aquellos primeros momentos. Proveniente del teatro musical (allí hizo 'Los Miserables', 'La bella y la bestia', 'La sirenita' o 'Shrek'), no esperaba tener mucho que demostrar ante los ejecutivos de Hollywood, pero para hacer 'West Side Story' era tan importante su nivel de cantante como su ascendencia latina.

Tener un montón de ejecutivos blancos pidiéndote que les demuestres tu identidad... Es una experiencia interesante formar parte de esa diáspora en el clima actual en el que vivimos. Pero adoro ser colombiana. Cuando estaba en los castings para ser María en 'West Side Story', me seguían llamando para preguntar si era latina de verdad. Recuerdo pensar "¿Quieres que te traiga a mi abuelita? Lo haré. La llevaré al estudio si quieres conocerla".

Es lógico que su nombre no tenga nada de latino: al fin y al cabo, nació y creció en Nueva Jersey, y se llama Rachel como homenaje al personaje de Jennifer Aniston en 'Friends'. Proveniente de orígenes humildes, Zegler saber perfectamente por qué puede actuar ahora mismo: "La realidad es que me dieron una oportunidad porque podía cantar. Mi única plegaria para el futuro de la diversidad y la inclusión es que apostemos por el talento, sin importar cómo luzca", ha dicho.

De momento, Zegler no ha puesto todos sus huevos en la cesta de Hollywod, por si no sale todo lo bien que espera, y protagonizará 'Evita' en el West End de Londres a lo largo del verano. Francamente, viendo el resultado financiero de sus películas (con la excepción de 'Los juegos del hambre: balada de pájaros cantores y serpientes' y a la espera de 'Blancanieves') no hace mal. No es que el mundo del cine actual destaque precisamente por dar infinitas oportunidades al éxito.

En Espinof | Advertencia, estos dibujos animados pueden resultar ofensivos (actualmente). La pesadilla de los clásicos con humor racista tiene fácil solución

En Espinof | Las mejores películas de 2025