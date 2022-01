Disney promete corregir a sus Siete Enanitos tras las críticas de Peter Dinklage hacia el remake de Blancanieves: “Seguís haciendo esa puta historia retrógrada”

La industria del cine continúa en constante evolución. Ahora se pueden rodar épicas interplanetarias imposibles en una habitación empapelada con pantallas LED, podemos disfrutar de los estrenos de producciones multimillonarias desde el sofá de nuestras casas... pero en términos generales y, pese a los esfuerzos, aún queda bastante que hacer en términos de representación.

El último personaje público en alzar la voz al respecto ha sido Peter Dinklage, quien, en el marco del podcast 'WTF with Marc Maron', ha criticado duramente a Disney mientras reflexionaba sobre el auge de la cultura "woke". El objeto de controversia no ha sido otro que el próximo remake de 'Blancanieves y los siete enanitos' y lo que, para Dinklage, es una suerte de doble rasero progresista.

"Me dejó un poco de piedra que se mostrasen tan orgullosos de elegir a una actriz latina como Snow White. Aún estáis contando la historia de 'Blancanieves y los siete enanitos'. Parad un momento y mirad lo que estáis haciendo. Para mí, no tiene sentido. Por un lado estáis siendo progresistas pero aún estáis haciendo esa puta historia retrógrada sobre siete enanos viviendo juntos en una cueva. ¿Qué cojones estáis haciendo, tío? ¿No he hecho nada para avanzar en la causa? Supongo que no soy lo suficientemente ruidoso".