"El giro final de 'Desaparecido' es absolutamente inesperado". Gorka Otxoa sobre la serie que ha llegado por sorpresa al número 1 en Netflix

Una de las series más comentadas últimamente en España es 'Desaparecido', un thriller que tiene la particularidad de que se ha rodado en euskera y en español al mismo tiempo. Eso supone que tiene dos versiones originales distintas que permiten al espectador disfrutar de ella con la opción que prefieran. Eso sí, la versión en euskera es exclusiva de la plataforma vasca Primeran, mientras que en castellano puede verse a través de Netflix, donde incluso ha llevado a ocupar el número 1 en nuestro país.

Hoy llega a Netflix el cuarto de los ocho episodios que dan forma a 'Desaparecido' y en Espinof hemos tenido la oportunidad de entrevistar a Gorka Otxoa, quien da vida al padre del personaje desaparecido del título, sobre ella. En nuestra charla con el actor pudimos hablar de diferentes temas, desde cómo se concibió originalmente la serie hasta su forma de encarar el personaje de Iñaki. Sin más dilación, pasemos ya con ella

¿Cuándo recibes el proyecto de 'Desaparecido' está ya previsto rodarlo en castellano en euskera de forma simultánea? De ser así, ¿Cuál es tu reacción?

Sí, desde el inicio del proyecto la idea era esa, hacer esa locura y ese experimento audiovisual. Yo había hecho ya dos películas que de origen también iban a ser así, por lo que ya había pasado por el proceso de decir "¿Cómo que en dos idiomas, cómo que en cada plano hay que hacer dos idiomas? Menuda paliza". Las dos películas se echaron para atrás y finalmente las rodamos en euskera. Y luego cada uno de los actores las doblamos al castellano.

Este proyecto ya estaba concebido así. Estaba detrás la productora vasca Pausoka, que de origen el proyecto era para Primeran, la plataforma de ETB. Y luego había una coproducción con Zebra, de Madrid, porque la idea era llevarla también a Netflix. Cada una de las dos plataformas la quería en su idioma original, así que iba a ser un poco más duro, pero merecía la pena que fueran dos versiones originales.

Suelo decir que son dos series en uno, porque es curioso como en cada idioma cambian un poco los matices, la relación de los personajes, si lleva al personaje a un lugar de más agresividad. En castellano hay más insultos, que en euskera casi no hay. En una secuencia uno se iba más a un lugar y en el otro idioma se iba a un parte más cariñosa.

Es curioso. Yo pensaba que en Netflix iba a estar también en euskera, pero sólo está en castellano. De hecho, ya me ha dicho gente que la está viendo en los dos idiomas para ver matices y diferencias. Yo creo que es algo que no ha ocurrido mucho y que es algo diferente. Pero bueno, la clave está en que se puede ver en dos idiomas en versión original, porque son dos idiomas tan diferentes fonéticamente hablando. La boca hace un movimiento totalmente contrario en un idioma o en otro que cuando lo ves doblado te puede sacar un poco de la historia. Porque es muy difícil de doblar y cuadrar.

Fue duro, porque había secuencias muy duras. Yo tenía secuencias muy de tragedia y cuando acababa una reventado después de cuatro o cinco tomas era "Venga, toma buena". Y yo vale, y de repente oías ahora castellano o en euskera y todavía quedaba el plano en los dos idiomas, el plano general en dos idiomas, el plano de dos en dos idiomas, en fin, durillo, pero bueno, ahora ya tengo un experimento y una experiencia curiosa para nosotros como actores también.

A la hora de preparar el papel de Iñaki, ¿tú cómo empiezas? ¿Primero piensas en euskera, el personaje en castellano, una amalgama de cosas? ¿Cómo lo desarrollas en tu cabeza?

Pues desde el principio mandaron en castellano el guion, al principio se mandaron en castellano todos los guiones, y cuando ya estaban todos aprobados, ya estaban todos los guiones, todos los capítulos, pues luego ya se nos la mandaron más tarde en euskera. Luego la directora principal, que es catalana, pues la primera toma normalmente con ella la hacíamos en castellano, y la segunda en euskera, pues yo me la estudiaba, o sea, como lo íbamos a empezar en castellano, pues la arrancaba a estudiar en castellano, pero no estudiaba los dos idiomas, primero en uno, y luego, bueno, realmente iba estudiando como en los dos idiomas, pero sobre todo uno principal y el otro, ya sabes lo que voy a decir, pero cambia, muchas veces cambiaba la manera de decirlo.

Hay expresiones que no son iguales, a veces había que estudiarse la otra versión también, no era una traducción simultánea que tú podías hacer al momento, sino que la manera de componer las frases y tal, pues cambia, y estaba escrita en euskera muy bien, pues había que estudiarla como estaba escrita también, no como la traducía yo en mi cabeza, digamos. Así que, bueno, más o menos, estudiarlo en los dos idiomas, y ya te digo, con Javi, con el otro director, pues a veces lo hacíamos al revés, primero en euskera, luego en castellano, digamos, sobre la marcha, pero sí.

Thrillers sobre la investigación de la desaparición de alguien hemos visto unos cuantos, que fue lo que te llamó en el caso de 'Desaparecido', ¿Qué fue lo que hizo pensar que es de especial, aparte de, obviamente, lo lo de los dos idiomas?

A mí es que el guion me fascinó desde que lo leí, o sea, me parecía de los mejores thrillers que había leído en tiempo. Creo que está muy bien escrita, juega con los flashbacks, vas descubriendo la relación tóxica que tenía el personaje protagonista con cada uno de ellos. Al principio parece que es todo idílico y tal, pero ves que todo el mundo oculta algo, o sea, cómo se llevan esas transiciones del presente al pasado, y los guiones que no sabes, con el giro final absolutamente inesperado, no sé, estaba totalmente atrapado, totalmente enganchado en la historia.

Luego también creo que un personaje más es la geografía guipuzcoana, en este caso está especialmente situado en Guipúzcoa. Esos pueblos que hay por ahí, esas montañas, esa niebla, ese clima guipuzcoano que creo que le da un rollo también y que es un personaje más, y también me molaba que se grabara un buen thriller, muy bien escrito, y que se grabara ahí cerca de mi casa de toda la vida, y sobre todo los guiones, cómo va evolucionando, además la temporada va tirando para arriba, cada capítulo creo que va mejorando el anterior, y va in crescendo con el último capítulo, que es absolutamente trepidante, en el que parece muchas cosas, y al final es algo que se espera menos. Pero sí, sobre todo que estaba muy bien escrita.

Y en tu caso sobre todo estábamos acostumbrados a verte en papeles cómicos, ¿Fue algo que te atajaba también para querer dar vida a Iñaki, tener un enfoque mucho más dramático?

Bueno, si no estuviera bien escrita, y si la comedia está bien escrita, pues también, que es más que los géneros, lo que me mola es que sean proyectos chulos, sólidos, con sentido, bien escritos, y a veces en comedias, bueno, comedias con drama, que lo que he hecho de comedias también han sido dramedias o tragicomedias. Bueno, quitando 'Vaya semanita' y programas de sketches, porque es una mezcla que me parece muy interesante y muy rico para hacer reír a la gente y que de repente se emocionen y se queden con el corazón encogido.

Pero sí, en este caso aquí había comedia cero, y lo que suele decir es que más que drama, que drama se ha hecho mucho al final, teatro, de todo un poco, pero sí, esto era tragedia, tragedia absoluta de un padre absolutamente desesperado, atacado, que no duerme, con ramalazos agresivos y violentos, lloreras, gritos, histeria. En fin, pues bueno, secuencias muy trágicas que pues que algunos días no las había llegado a hacer a ese nivel nunca. En ese sentido sí que para mí era un reto chulo también de hacer algo tan alejado, pero pero era un extra, el impulso principal era que estaba bien escrito y que parecía un proyecto muy interesante. Que las secuencias eran más trágicas o menos, pues bueno, pues a por ello.

Ha llegado a un momento en tu carrera en el que estás interpretando varias veces a padres. Como actor, ¿Qué es lo que has descubierto de ese tipo de papel que no esperabas?

Sí, es que ha sido muy curioso, la verdad. Lo comentaba el otro día con otro actor que es que he pasado de no tener hijos nunca, de ser el jovencito, a tener dos proyectos en los que tengo dos hijos de más de 18 años, vamos. Entonces, no he pasado por tener hijos de tres, de siete, de diez, de trece. No he tenido hijos de trece, con infancia, y lo que tengo hijos ya adolescentes, saliendo de la adolescencia. Entonces, ha sido un salto curioso. Ha sido en 'Machos alfa' y aquí. y ya te digo, de 18 para arriba.

Es curioso porque vas con las relaciones diferentes, no eres el tipo de padre, ¡ay, hijo! Por ejemplo, en 'Machos alfa' están los roles cambiados y casi hace ella más de mi madre, mi hija, que yo de ella. O sea, que tenemos una relación con los roles cambiados y también súper divertida y muy interesante. Y que en la vida también ocurre, que hay padres que están perdidos e hijos maduros. Como que casi no he ejercido de padre ahí, sino que he ejercido más de hijo, protegido por mi hija. Ha sido también curioso y diferente en cuanto a roles de padres hijos.

Y aquí, pues un padre también un poco ausente, que tampoco sabe mucho de la vida de su hijo, ni está muy encima suyo, también un poco perdido desde que falleció su mujer. En fin, como que no he sido el típico padre en ninguna de las dos. Entonces, bueno, he tenido que encontrar el camino ese y ese tipo de paternidad, que a mí me ha sido diferente en las dos. Y no es la típica paternidad de un hijo de cinco años. Ha sido también algo diferente, pero interesante y curioso de hacer.

Me gustaría preguntarte también por 'Plaza de España', una serie en la que participaste hace ya unos cuantos años, que no tuvo demasiado éxito pero que a mí me gustó bastante, ¿Qué recuerdos guardas de ella?

Pues un recuerdo muy guay, porque me parece que hace una serie, una sitcom de media hora, y no se hacían casi series de media hora, sobre la guerra civil me parecía una maravilla. La verdad la escribieron brillantemente como hacen siempre estos dos, los guiones molaban mucho, había un elemento muy interesante pero bueno, hubo movidas internas, políticas, también el consejo de RTVE.

Antes de terminar la serie creo que nos cortaron ya y luego la emitieron en verano creo que los viernes, sin hacerle mucha publicidad en fin, como que hubo movidas y no quisieron potenciarla y pasó muy desaparecida. Pero joder, parecía una serie súper original y atrevida, sin ser nada loco, pero bueno, atrevida en el sentido de que era diferente y la verdad que me dio pena que no hubiera seguido porque me lo pasaba muy bien y me lo pasé estupendamente la verdad.

Mi última pregunta es que en lo que va de año has estado ya en dos series que han sido el número uno en Netflix. ¿Qué se siente con ese éxito? ¿Has notado que ha cambiado algo desde el éxito de 'Machos Alfa' y ahora con 'Desaparecido'?

Vamos a ver, obviamente sigo como siempre. No me cambian los rankings mi personalidad y mi carácter. Ahora sí, es verdad que 'Machos alfa' nos ha dado a todos, y hablando en mi persona, una visibilidad sobre todo también, en principio internacional. Yo viajo mucho y es impresionante que fuera de España me conocen, nos conocen mucho, porque es que 'Machos alfa' ha estado en el top 10 en muchos países. Y hay países en los que casi se ve más incluso que en España casi. Es una barbaridad.

Sí que te da visibilidad y me está ayudando. Tengo un plan inmensa fuerte de tener trabajo desde que empecé con 17 años y no me ha faltado trabajo. Me siento súper, súper afortunado y lo valoro a diario prácticamente. Pero sí que es un buen momento de que están llegando muchos proyectos y supongo que sí que 'Machos alfa' ha dado un espaldarazo a eso. Y bueno, pues ahora 'Desaparecido' lleva tres capítulos, lleva dos semanas solo ahí, pero sí que está número uno también. Obviamente de dos cosas tan diferentes y una serie tan pequeña y modesta como es 'Desaparecido'. Los protagonistas son chavales desconocidos y está ahí en el ranking y competiendo con series de Hollywood y con series españolas con presupuestos mucho más altos. Que se haya colado en el número uno me hace una ilusión por el equipo brutal. A mí personalmente también.

Pero sobre todo por el equipo y por lo que también lo significa un espaldarazo también a la ficción vasca que últimamente se está haciendo muchísima porque hay muchas ayudas fiscales ahora mismo allí y se están rodando cosas propias de allí y muchas producciones de Madrid que van a rodar a buscar ahí, lo cual es muy interesante porque es que en Euskadi tenemos equipos técnicos, artísticos, creativos de un nivel altísimo y hubo muchos años en los que casi no se producía. Y ahora pues está guay que algo tan vasco que se haga un hueco compitiendo con monstruos, pues la verdad que estamos todos súper contentos. Y yo pues celebrando que se celebra este mes creo el décimo aniversario de Netflix en España, pues mira, celebrándolo yo también por todo lo alto.

