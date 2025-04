"Beckham se molestó conmigo": Kuno Becker recuerda el gran desafío que fue filmar una de sus más populares películas

Los actores son personas que, cuando aceptan un papel, saben que tienen en frente un gran desafío para el que se tiene que estar preparado, pero cuando se habla de películas de fútbol que han marcado a los aficionados, se espera que, al menos, el protagonista sepa patear un balón, sin embargo, Kuno Becker, actor mexicano de la trilogía de 'Gol', confesó que el rodaje lo puso en situaciones inesperadas, incluyendo la molestia de David Beckham y un posible problema legal con el estadio Santiago Bernabéu, todo por no saber jugar fútbol.

La cinta, que sigue la historia de Santiago Muñez, un joven con el sueño de jugar profesionalmente en Europa, convirtió a Kuno Becker en un ícono del cine deportivo, sin embargo, lo que pocos saben es que la filmación estuvo llena de desafíos para el actor.

Uno de los principales obstáculos que Becker enfrentó fue su falta de experiencia con el balón. Aunque en la película interpreta a un prodigio del fútbol, en la vida real apenas sabía cómo moverse en la cancha: "No jugaba fútbol, así que tuve que entrenar muchísimo. Me la pasé meses practicando para que se viera realista", sin embargo, en una entrevista para el conductor Yordi Rosado, comentó que "terminé con seis dobles: uno para correr, otro para hacer trucos, otro para meter el gol y otro para que no me lesionara, y aun así al final me quedé con el papel".

A pesar de su esfuerzo, hubo momentos en los que la magia del cine no pudo ocultar su inexperiencia, algo que se volvió evidente cuando tuvo que compartir escena con jugadores profesionales como David Beckham.

'Sabes dónde está la portería, ¿verdad?'

Según Becker, la estrella inglesa perdió la paciencia durante una escena porque el actor no lograba ejecutar correctamente una jugada. "Se molestó conmigo porque no podía hacer la escena. Tuvimos que repetirla varias veces: me dijo 'Vas a correr, brincar y patear con todo lo que tengas. Yo me encargo del resto'", recordó Becker.

Pero no quedo ahí, otro de los momentos más tensos del rodaje ocurrió en el legendario estadio Santiago Bernabéu, hogar del Real Madrid. Durante la grabación de algunas escenas en la cancha, Becker tuvo un pequeño accidente que estuvo a punto de costarle una demanda.

"En otra escena me piden que me barra. Y yo me lanzo como si estuviera jugando en un llano de Tepito. Pero lo hice tan fuerte que dejé un surco en el pasto. O sea, literal. Una zanja. Y en eso se me acerca un ejecutivo del Real Madrid y me dice: 'Oye, aunque te lo pida el director… no vuelvas a hacer eso. Si alguien se tropieza con ese hoyo, nos arruinas la temporada'", relató el actor.

A pesar de las dificultades a las que Kuno se enfrentó en la filmación de la película, 'Gol' se convirtió en una de las películas más queridas por los amantes del fútbol, una cinta que no solo le permitió a Becker consolidar su carrera en Hollywood, sino que también dejó una huella en la cultura popular, con muchos fanáticos soñando con una historia similar a la de Santiago Muñez.

