El mundo del anime se despide de otra de sus voces icónicas. Ha muerto Takahiro Fujiwara, actor en 'Boku no Hero Academia', 'One Piece' y 'Berserk' a los 43 años

Llevamos unos días negros en el mundo del anime. Hace nada nos tuvimos que despedir de Wakana Yamazaki, la voz de Ran Mouri en 'Detective Conan', y ahora el doblaje japonés ha dicho adiós a Takahiro Fujiwara, que llevaba 30 años prestando su voz a numerosos personajes.

Una carrera "corta" pero intensa

Fujiwara ha fallecido a los 43 años, como han confirmado desde su agencia Ken production con un comunicado. El actor de voz falleció el pasado 14 de mayo a causa de una enfermedad, pero su familia ha querido mantener las razones en privado: "Expresamos nuestro más profundo agradecimiento por la amabilidad y el apoyo que recibió de todos a lo largo de su vida".

El actor de voz comenzó a trabajar muy joven, y con 13 años se estrenó en 'Detective Conan' como Shougo Kano allá por 1996. Pero quizás le recordemos mejor por su papel de Pippin en las películas de 'Berserk: The Golden Age Arc' que arrancaron en 2012, Kurogiri en 'Boku no Hero Academia' y especialmente como Dorry en 'One Piece', entre 'Bleach', 'Ataque a los Titanes' y otras muchas series.

Fujiwara, de hecho, fue el segundo actor de voz de Dorry tras el fallecimiento de Daiksuke Gori, y a partir del capítulo 1140 de la serie Yasuhiro Mamiya se ha venido encargando del personaje. Aunque su paso por 'One Piece' fue breve, los fans celebraron su energía para doblar al gigante, y también pudimos oírle como el rey Baum y Charlotte Basskarte en la misma serie.

Además de en animes, Fujiwara participó en numerosos videojuegos como 'Final Fantasy VII Rebirth', 'Star Wars Jedi: Survivor', 'Kingdom Hearts III'. El mundo del anime está de luto por su pérdida, que es un mazazo todavía más grande si tenemos en cuenta lo joven que era todavía Fujiwara.

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