'Boku no Hero Academia' triunfa donde 'Shingeki no Kyojin' no pudo. La victoria de Deku en los Anime Awards de Crunchyroll me ha dado una alegría inesperada

Este fin de semana se celebraron desde Tokio los Anime Awards de Crunchyroll para elegir a los mejores animes del año. En una gala que cada vez se ha ido volviendo más grande y con invitados de perfil alto, tuvimos homenajes a 'Neon Genesis Evangelion' y el director Tatsuya Nagamine y además los fans ayudaron a elegir las series y películas de 2025 con más de 73 millones de votos.

Este año parecía que la competición por el premio a Anime del Año iba a ir muy ajustada, pero finalmente se ha coronado con la victoria 'Boku no Hero Academia'. Y, tengo que admitir, que la noticia me ha sacado una sonrisa tremenda.

Una victoria merecidísima

El que 'Boku no Hero Academia' se haya alzado como Anime del Año me parece que es el colofón definitivo para el final del anime, porque al fin y al cabo lo ha conseguido con su octava y última temporada. Era además la tercera vez que el anime de superhéroes estaba nominado en esta categoría: también lo estuvo con su primera y segunda temporada, pero en aquellas ocasiones perdió frente a 'Yuri on Ice' y 'Made in Abyss'.

'Boku no Hero Academia' seguía acumulando consistentemente nominaciones en otras categorías, como Mejor animación, dirección, temas musicales o reconocimientos a sus personajes. Pero se le seguía escapando el de Mejor anime, y esta vez los fans han respondido para darle un último ramo de flores a Deku con el final de su serie.

Creo además que ha sido una victoria tremendamente merecida, porque la octava temporada de 'Boku no Hero Academia' ha venido con una calidad tremenda a nivel visual con la que Bones ha elevado todavía más el anime. Ha sido un anime hecho con mimo y cariño para dar un cierre por todo lo alto a la historia, y que los fans han sabido apreciar y se nota que se han volcado en las votaciones.

Aunque lo cierto es que este año no tenía muy claro qué serie se terminaría de alzar como Anime del Año, y eso que los premios están tomando la costumbre de gravitar hacia shonens de acción populares. Tengo que admitir que esperaba que 'Gachiakuta' se llevase el premio por ser la gran novedad o incluso 'The Apothecary Diaries' o 'Takopi's Original Sin' por la popularidad que han tenido ambos animes.

Pero la victoria de 'Boku no Hero Academia' me parece justa y además un broche de oro precioso para la trayectoria del anime, con otro galardón para la casa con Mejor personaje secundario para Katsuki Bakugo. Al fin y al cabo, otro anime histórico llegó a su final y pasó por los premios sin pena ni gloria, porque los últimos capítulos de 'Shingeki no Kyojin' ni siquiera se llevaron una nominación en los Anime Awards. Deku se ha conseguido imponer donde Eren ni siquiera estaba invitado.

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