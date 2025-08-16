Si 'Takopi's Original Sin' no ha sido suficiente, aquí van otros 5 animes desoladores que ver en streaming para destrozarte por completo

Aunque competía con pesos pesados dentro de los estrenos de anime del verano, 'Takopi's Original Sin' ('Takopī no Genzai') se ha posicionado rápidamente como una de las series mejor valoradas de Crunchyroll y se sigue manteniendo como el anime más popular del verano en las encuestas.

Es un relato desgarrador de abuso infantil y acoso escolar, con un toque de ciencia ficción con la historia contada a través de los ojos de un pequeño alien. La serie sigue a Takopi, quien solo quiere traer la felicidad con sus artilugios, aunque pronto se ve atrapado en un bucle temporal en el que las cosas van de mal en peor.

Pues si las tragedias de 'Takopi's Original Sin' no han sido suficiente, tenemos drama de sobra en estos cinco animes que os dejo por aquí y que se pueden ver en streaming.

Wonder Egg Priority

'Wonder Egg Priority' también tiene a un grupo de chavalas como protagonistas. En este caso, Ai Ohto aún está intentando superar el suicidio de su amiga Koito Nagase. Un día encuentra una máquina de gachapon de la que salen "Wonder Egg" y es arrastrada a un mundo de fantasía donde el huevo se abre.

A partir de entonces, Ai es absorbida cada vez más y más por el mundo de la misteriosa máquina bajo la promesa de que podrá recuperar a su amiga.

Disponible en Crunchyroll

Madoka Magica

'Madoka Magica' es otro anime que engaña por su apariencia infantil y cuqui, pero que esconde un dramón mayúsculo con protagonistas infantiles cuestionándose su existencia y atrapadas en un bucle de desesperanza y muerte.

La historia arranca cuando Madoka Kaname salva a una misteriosa criatura que le ofrece poderes mágicos para luchar contra las malvadas brujas. Madoka no está convencida del todo, pero empieza a conocer a otras niñas como ellas que han dedicado su vida a ser magical girls, aunque pronto descubre que sus vidas no son tan maravillosas como parece.

Disponible en AnimeBox

Link Click

Otra de viajes en el tiempo en el que las tragedias son inevitables. Y es que los protagonistas de 'Link Click' tienen muy claro que no pueden solucionar las cosas mágicamente y que ciertas cosas no se pueden evitar.

En este caso seguimos a Lu Guang y Cheng Xiaoshi, quienes regentan un estudio de fotografía muy especial. Con sus poderes, pueden volver al momento en el que se tomó una fotografía, aunque eso conlleve revivir los mayores arrepentimientos y traumas de sus clientes.

Disponible en Crunchyroll

El verano en que Hikaru murió

Junto con 'Takopi's Original Sin', 'El verano en que Hikaru murió' ha sido otra de las grandes novedades del verano de 2025. Un thriller psicológico sobrenatural que explora la pérdida y el trauma en un pequeño pueblo rural japonés.

Yoshiki y Hikaru son mejores amigos desde muy pequeños, hasta que un día Hikaru tiene un accidente mortal en la montaña. El joven regresa como si nada hubiera pasado, pero Yoshiki es el único que se da cuenta de que su amigo ha sido sustituido por una criatura que conserva la apariencia y los recuerdos de Hikaru.

Disponible en Netflix

A Silent Voice

Unos de los animes que mejor ha retratado el bullying y sus consecuencias en pantalla ha sido 'A Silent Voice', un viaje emocional y que te vapulea sin piedad. Aunque en este caso también es una historia de redención con una dinámica muy complicada.

Shoko Nishimiya es una chica sorda que fue víctima de bullying cuando era más pequeña, y años después se reencuentra con Shoya Ishida, su acosador. Desde entonces, Shoya se ha convertido en un joven reservado y deprimido, y ahora busca redimirse y conseguir el perdón de aquellos a los que una vez hizo daño.

Disponible en Apple TV

En Espinof | Los mejores animes de los últimos años y dónde se pueden ver en streaming

En Espinof | 'Slayers', 'Yu Yu Hakusho' y otras 8 grandes series de anime de los 90 que se pueden ver en streaming si echamos de menos los clásicos