'El verano en que Hikaru murió' es un excelente anime de terror pero está dando que hablar por las razones equivocadas: su traducción con censura en Netflix

Este mes hemos visto el regreso de varios grandes animes de acción del momento como 'Dandadan', 'Sakamoto Days' y 'Kaiju No.8', pero uno de los estrenos más esperados de la temporada era 'El verano en que Hikaru murió' ('Hikaru ga Shinda Natsu').

Desde su inicio en 2021, la serie de terror de Mokumokuren ha ido ganando cada vez más popularidad e incluso estuvo nominada en los premios Harvey y los Eisner. Había muchas buenas razones para esperar el anime con ganas, pero (por desgracia) su llegada a Netflix ha venido rodeada de polémica.

Terror lovecraftiano veraniego

'El verano en que Hikaru murió' se centra en Yoshiki y Hikaru, dos adolescentes que son amigos de siempre a pesar de sus diferencias y viven en un pueblecito japonés. Sin embargo, Hikaru tiene un accidente en la montaña y tras morir es poseído por una misteriosa entidad que conserva su aspecto y todos sus recuerdos, pero Yoshiki es el único que se da cuenta.

A pesar de que "Hikaru" ya no es quien era, Yoshiki quiere que siga a su lado porque no es capaz de decir adiós a su amigo, aunque hay otras fuerzas a su alrededor que no se lo pondrán fácil.

El anime se puede ver en Netflix y ya se perfila como una excelente serie de terror, con una atmósfera pesada que rodea incluso los momentos cotidianos. Con un tono entre thriller y un cierto terror Lovecraftiano, 'El verano en que Hikaru murió' pone los pelos de punta y te va envolviendo en sus misterios mientras van ocurriendo desgracias en el pueblo de los protagonistas.

CygamesPictures me ha sorprendido para bien con la animación, porque consigue equilibrar muy bien los elementos de slice of life del anime con los de terror. Jugando además con los contrastes de color y dejándonos una animación muy natural y cuidada. Pero, a pesar de su buen acabado y una historia atrayente, 'El verano en que Hikaru murió' está dando de qué hablar por su mala traducción.

Durante los primeros episodios hay varios momentos en los que "Hikaru" y Yoshiki hablan de su relación y este último se dobla del todo a permitir que este horror eldritchiano siga haciéndose pasar por su amigo y viviendo su vida mientras el caos se desata a su alrededor. Y es que para Yoshiki el clavo definitivo llega cuando Hikaru le dice "Me gustas".

El verano en que Hikaru me cayó bien

El problema viene porque en España estos momentos se han traducido como "Me caes bien" o "Me caes muy bien". En inglés estas líneas se quedan en un "I like you" o "I really like you", que ese idioma puede tener las dos connotaciones, pero el contexto y las reacciones de los personajes en estas escenas dejan más que claro que la traducción española no es muy acertada.

Foto de @Cascabelli

En el manga, la relación entre los dos personajes es aún más clara. Porque mientras que los subtítulos de Netflix se han quedado en un tibio "No puedo evitar que me caigas bien" para dos amigos que llevan juntos desde niños, en el manga se tradujo como "No puedo dejar de quererte".

Foto de @littletori_boo

Los fans de 'El verano en que Hikaru murió' (e incluso profesionales de la traducción) ya se han mostrado indignados en redes sociales. Aunque parece que la línea de defensa de Netflix para la traducción puede ser que, técnicamente, 'El verano en que Hikaru murió' no es un romance ni un BL.

Sin embargo, no es necesario que una historia sea explícitamente romántica o con un romance gay para que se retrate correctamente a sus protagonistas. Porque aunque su autor ha reiterado que no cataloga 'El verano en que Hikaru murió' como un BL (Boys' love) porque no es una historia romántica, sí que cree que es una historia queer.

"Creo que la clave es el miedo a no ser "normal", o de no tener un lugar al que pertenecer, algo que comparten todas las personas sin importar su demografía. Creo que está bien que haya historias queer que no son únicamente sobre romance.", dijo Mokumokuren en Bluesky. "Por eso, desde el principio, no quise posicionarlo como una historia de amor".

De hecho, muchos momentos que hemos visto en el anime de 'El verano en que Hikaru murió' se podrían interpretar incluso como homofobia interiorizada de los personajes, o de homofobia rampante de parte de quienes les rodean. Y al eliminar por completo este contexto la traducción de 'El verano en que Hikaru murió' también borra una parte importante de la relación de sus protagonistas, o al menos de su orientación sexual.

Porque, como apunta Mokumokuren, 'El verano en que Hikaru murió' es un manga de horror juvenil sin romance, pero no se puede negar que sus protagonistas no son heterosexuales. O, incluso si se quisiera censurar esta parte de los personajes, sigue siendo ridículo que dos amigos de la infancia solo hablan de "caerse bien" después de tantísimos años siendo inseparable... Aunque, de nuevo, la censura por tener personajes gays huele a rancio y más en 2025.

Las traducciones no solo traducen literalmente, también deben ayudar a contextualizar las historias correctamente... y por ahora Netflix la ha cagado rotundamente con 'El verano en que Hikaru murió'.

En Espinof | Las mejores películas de animación de todos los tiempos

En Espinof | Las mejores series de anime de 2025... hasta ahora