Hoy en streaming, paranoia y prescripciones médicas en un thriller de los que ponen la piel de gallina

En la prolífica carrera de Steven Soderbergh, principalmente marcada por moverse en el thriller, mucha ha girado en torno a la inquietud hacia la posibilidad de un desastre sanitario en un país donde el sistema es tan disparatado como es el suyo. Entre las películas donde lo abordó con más ahinco está ‘Efectos secundarios’ (’Side Effects’)

Recetas peligrosas

Con Rooney Mara, Jude Law, Channing Tatum y Catherine Zeta-Jones en el reparto, Soderbergh se mueve a varias bandas gracias al guion de su habitual Scott Z. Burns, manteniendo la tensión sanitaria mostrada en ‘Contagio’ (’Contagion’). Una película que se encuentra en streaming de manera gratuita en RTVE Play, donde se mantendrá hasta el próximo 20 de junio.

Emily Taylor recibe a su esposo tras pasar este unos cuatro años en prisión, aunque no se produce un retorno a la normalidad. Emily empieza a sufrir episodios de depresión y realiza varios intentos de suicidio. El doctor Jonathan Banks decide prescribirle un nuevo medicamente experimental para tratarla, aunque los efectos derivados son más impredecibles de lo estimado.

Cómo no podría ser diferente en una película de Soderbergh, en la complicada estructura de la ciencia médica y farmacéutica vemos la infiltración del capitalismo más voraz. La industria se marca por la maximización de beneficios y búsqueda de pelotazos financieros, incluso con la experimentación algo libre con medicamentos poco testados.

‘Efectos secundarios’ plasma los rincones más incómodos de este sistema, y muestra también fracturas que tienen impacto en las personas hasta que resultan casi imposible de identificar. La cámara está siempre observando como infiltrado inesperado en cada una de las situaciones, viendo con diferente perspectiva situaciones en las que se le pone a uno la piel de gallina.

Puede llegar a enrevesarse de más, con toques de melodrama que funcionan menos que sus instantes de pura inquietud y con esa tendencia a desparramarse con la trama. Aun así, la firme cámara de un Soderbergh de nuevo en control total de la situación y la formidable interpretación de Mara de un personaje intrincado dan mucho valor a ‘Efectos secundarios’.

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