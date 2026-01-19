He visto esta película más de 10 veces y es tan buena que no me canso de ella. Es una joya del cine de puro entretenimiento

Hay películas a las que volvemos en varias ocasiones a lo largo de nuestra vida. Esto sucede más cuando eres un niño, pero de adulto también pasa y ya hace unos meses os hablé de mi caso con 'La Roca', aún hoy el mejor trabajo de Michael Bay. Hoy toca hacer otra parada en otra película que he visto más de 10 veces y es tan entretenida que nunca me canso de ella. Me refiero a 'Ocean's Eleven'.

Basada en 'La cuadrilla de los once', una famosa película de 1960 liderada por Frank Sinatra y Dean Martin, 'Ocean's Eleven' es un ejemplo de perfecto cine de puro entretenimiento. Y eso no quita que tenga un preciso trabajo de dirección por parte de Steven Soderbergh, quien logra dar al resultado final un elegancia envidiable y que debería haber servido como modelo para muchos.

Por qué 'Ocean's Eleven' mola tanto

Sobre el papel, 'Ocean's Eleven' podría haber sido otra película de robos perfectos como tantas se han hecho a lo largo de los años, pero el guion de Ted Griffin ofrece un material de base impecable para construir un pasatiempo de lujo. El hecho de contar con uno de los mejores repartos de Hollywood de lo que llevamos de siglo XXI también ayuda lo suyo.

Es cierto que el carisma de George Clooney es el principal gancho, pero también está por ahí un magnético Brad Pitt para ejercer como co-líder de una banda repleta de rostros conocidos en la que se encuentra un equilibrio insuperable entre veteranía y juventud. Además, todos tienen una misión clara y su oportunidad para lucirse sin que eso suponga que el ritmo decaiga lo más mínimo.

Además, 'Ocean's Eleven' tiene un encanto especial que se percibe desde el minuto uno y no desaparece en ningún momento. Siempre sobrevuela un aire de diversión que bien podría haber llevado a que uno no pudiera tomarse en serio el robo que quieren cometer, pero lo cierto es que ahí está un imponente Andy García para que nunca nos olvidemos de que lo terribles que serían las consecuencias a las que tendrían que hacer frente si algo saliera mal.

La presencia de Julia Roberts como la ex de Clooney es la guinda del pastel, tanto por añadir un toque personal al golpe como por aportar ese toque femenino que la película necesitan tan desesperadamente. Y es que no nos olvidemos de que no hay ni una sola mujer en la banda, algo que la saga compensó a su manera años después con la entretenida pero claramente inferior 'Ocean's 8'.

Su descomunal éxito -450 millones recaudados frente a 85 de presupuesto- llevaron a que pronto tuviéramos varias secuelas. Ninguna de ellas está a la altura de la primera entrega, pero sí que son entretenimientos más que dignos y no meros sacacuartos. Ya veremos si pasa lo mismo con 'Ocean's 14', que el hecho de que Soderbergh no esté tras las cámaras es algo que invita a ser cautos.

Si os apetece recuperarla, tenéis disponible 'Ocean's Eleven' en streaming tanto en el catálogo de HBO Max como en el de Netflix.

