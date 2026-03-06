Si echas de menos Disney Channel la buena noticia es que vuelve a España. La mala es que tocará pagar por ello

Hay muchos espectadores españoles que han pasado gran parte de su infancia y su adolescencia con Hannah Montana y los magos de Waverly Place. Durante más de 20 años Disney Channel no solo importó en el territorio patrio historias míticas norteamericanas como 'High School Musical', sino que se animó también a abrazar su identidad hispana. De series como 'Patito Feo' (que logró en 2010 la emisión más vista del canal) a 'Art Attack' o 'Cambio de clase'. 2025 supuso el fin de una era, con el canal despidiéndose en enero, prescindible con la existencia de Disney+.

O al menos hasta ahora. Disney todavía no se quiere despedir del todo de los televidentes españoles, y será el 1 de abril cuando vuelva a la pequeña pantalla. Hay, eso sí, un par de peros a tener en cuenta, siendo el primero que será de pago. El canal pasará a ser parte de la oferta de canales temáticos Disney de pago que tienen los principales operadores.

El segundo pero es que no viene realmente como nuevo canal, sino como un rebranding de Disney Jr., canal preescolar que lleva por aquí desde 2001 en la forma de Playhouse Disney y que en 2011 ya tuvo un rebranding para convertirse en el canal que es ahora. Si en algún momento la marca pensó que podría ser un sustituto adecuado de Disney Channel desde luego no ha sido el caso. El informe de audiencias de Barlovento Comunicación de 2025 lo ponía el canal número 29 en el ranking de canales temáticos de pago con apenas un 0,1% de cuota en la televisión general.

La intención es abrirse a un target más juvenil como el que tenía la cadena originalmente. Disney Jr. seguirá existiendo en espíritu dentro de esta remodelación, con horarios de la parrilla especialmente dedicados a los más peques, pero el resto de la programación emulará el estilo del canal original, por lo que es de esperar que vuelvan muchas de las series clásicas.

Disney Channel ya se concibió originalmente de pago en 1998, antes de pasar a su exitosa etapa en TDT en 2008 y cesar sus emisiones el año pasado. Este movimiento parece centrado en rescatar el público televisivo español de la marca en una época en la que está alicaido, pero está por ver si puede funcionar de nuevo bajo el modelo de pago y si se atreverán a volver a apostar por programación original patria o se conformarán con hemeroteca.

En Espinof | Kristen Bell reconoce que Disney paga "muy bien" pero no va a soltar 60 millones a los actores de 'Frozen 3': "¿No te pareció absurdo?"

En Espinof | 'Los testamentos' presenta su intenso primer tráiler. La secuela de 'El cuento de la criada' llega a Disney+ dispuesta a cambiar las cosas en Gilead