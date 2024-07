Zac Efron recuerda cómo rodó una de las escenas más icónicas de 'High School Musical 2'. "No sabíamos qué hacer"

Han pasado 17 años desde su estreno y puede que lo hayamos olvidado, pero para gran parte de los chavales de 2007 'High School Musical' lo era todo. Tanto, que el estreno de su segunda parte es la película más exitosa de la historia de Disney Channel con 17 millones de espectadores viéndola en directo. De hecho, convenció a Disney para lanzar el final de la trilogía en cines acertando de pleno: por aquel entonces y en solo dos años, Zac Efron se había convertido en una estrella.

Yo quiero Zac, te quiero y quiero Zac

Ahora, en una entrevista con Still Watching Netflix, el actor de la estimable 'El clan de hierro' ha estado respondiendo preguntas de los fans. Y en la charla con Joey King, su compañera en 'Un asunto familiar', ha dado más información sobre el tema (temazo) 'Bet on it', de la segunda película. Sí, el que mostraba a Efron desgañitándose a lo largo de un campo de golf y lamentando haber apartado a Gabriella y sus amigos, jurando que a partir de ese momento lo hará todo bien.

Bien, pues el propio actor ha declarado que esa icónica escena con su baile demencial no estaba planeada: "Creo que inventé ese movimiento de baile, por cierto. Del todo. Cuando lo rodamos no sabíamos qué hacer ese día, y el director decía 'Tío, no tenemos concepto para esta canción. ¿Qué quieres hacer?' Y yo 'No lo sé, estamos en un campo de golf'. Fue todo improvisación. Y la rodamos, creo que toda la canción, en unas tres horas".

Es normal que lo recuerde y -a su manera- esté orgulloso porque, mientras que en la primera parte su voz al cantar estaba mezclada con la de un profesional, Drew Seeley (que, de hecho, estuvo a punto de ser Troy Bolton), en 'High School Musical 2' cantaba él mismo en todas las canciones. Everybody’s always talkin’ at me, everybody’s tryin’ to get in my head...

