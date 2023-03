Este documental sobre el compositor de las cuatro notas de Disney Channel que puedes ver gratis en YouTube me hizo llorar, reflexionar y reír explorando la cultura pop

A veces, las cosas que te marcan como espectador y como persona vienen de donde menos lo esperas: un anuncio creado con mimo, una película que ves para pasar el rato y acaba enamorándote, una serie de la que nadie te había hablado... O, como en este caso, un documental de investigación de YouTube de hora y media sobre la cosa a priori más pequeña y específica posible de la cultura pop: el compositor anónimo de las cuatro notas que suenan en las cortinillas para ir a anuncios de Disney Channel. Vaya viaje.

Soy Miley Cyrus y estás viendo Disney Channel

Es posible que pienses que te estoy gastando una broma. Que a nadie le interesarían 92 minutos de una búsqueda tan rara y específica. Que no hay nada atrayente en la historia del compositor de un jingle publicitario. Y sin embargo, Kevin Perjurer, su autor, se lo toma tan en serio como es posible, dedicando minutos y minutos a explicar e investigar la evolución de Disney Channel, el momento exacto en el que esas cuatro notas sonaron por primera vez y los motivos por los que no hay un registro específico de la composición en ningún sitio.

El resultado es un viaje por los artistas más infravalorados del panorama audiovisual: los encargados de las cortinillas y los contenidos creados específicamente para las pausas de un canal. Por entendernos, "lo que nadie ve". Y, sin embargo, son pequeños pedazos de la historia por los que podemos ver el cambio en los gustos estéticos, visuales e incluso auditivos de cada época. Perjurer pone en valor a todos aquellos que protegen este tipo de material para que no se pierda: bloques de anuncios, cortinillas, pequeños documentales e incluso curiosidades sobre los temas que se tratarán en las próximas películas de la casa.

Y, por el camino, entre llamadas a unos y a otros, investigaciones infructuosas y agotadoras búsquedas en YouTube, 'Disney Channel's Theme: A History Mystery' se revela como una oda al arte menor. Perjurer se pregunta por qué, pese a cumplir el sueño de su vida haciendo documentales como este o su saga Defunctland, una pequeña parte de él anhela que le llamen "cineasta" o "documentalista" en lugar de conformarse con el simple "YouTuber", de la misma manera que el compositor del jingle de Disney Channel querría ser recordado como algo más. Sí. Pero.

¿"Solo" cuatro notas?

"Cualquiera de nosotros, artista o no, seríamos afortunados, incluso bendecidos, si fuéramos recordados por una sola nota. Qué logro monumental es ser recordado por cuatro", reflexiona la película cerca del final del metraje. Entre todos los tonos que este documental podría escoger, Perjurer acierta al tomar el desvío menos irónico: no evita el humor, pero no es ni una parodia de un documental ni quita mérito a lo que está contando. En su lugar, decide homenajear a un héroe hasta entonces anónimo.

Reconozco que entré con cautela a ver un documental de YouTube, pese a que la serie sobre Jim Henson creada por este director me pareció fascinante. Pero la factura visual está por encima de cualquier cosa que esperes, y condenarlo a curiosidad de nicho en la parte más freak de Internet es injusto: esta es una película que no tiene nada que envidiar a muchas de las que acaban proyectándose en salas. Es un esfuerzo individual apasionante que acaba por todo lo alto y que pide atención y respeto por parte del espectador, llevando la contraria de la mayoría de vídeos de la plataforma que son conscientes de ser simples divertimentos para tener de fondo o, directamente, para adolescentes.

La obra de Kevin Perjurer es gozosamente adulta sin caer en la nostalgia absurda, divertida sin dejar de ser respetuosa: sabe contagiar su pasión por las cosas más diminutas de la cultura pop y hacer que tú también te sientas un experto. Es un documental que te hace partícipe de la búsqueda, habla de tú a tú al espectador y logra desvelar los secretos entre bambalinas de algunas cosas que a España ni siquiera llegaron (como las charlas entre estrellas Disney hablando del 11-S) pero que, a poco interés que tengas, se abren como tesoros ante ti.

En YouTube no hay rival

'Disney Channel's Theme: A History Mystery' recuerda un poco a la fabulosa serie 'The toys that made us', en Netflix: no por su tono o su producción, que son radicalmente diferentes, sino por su obsesión en los pequeños detalles y en llegar hasta el final en pequeños datos de la cultura pop que probablemente no le interesen a la gran mayoría de la gente. Pero el documental de YouTube termina añadiendo capas sobre la pura y dura diversión detectivesca convirtiéndose en un imprescindible que transita más entre la autorreflexión emocional y vital que por la nostalgia barata.

Cierto es que si estás buscando una crítica abierta a Disney, no está expresada de manera directa. Serás tú el que tenga que sacar sus propias conclusiones: ¿Por qué Disney no acredita a sus autores? ¿Cuál es el motivo de que haya necesidad de poner patas arriba Internet para tener una pista de quién inventó cuatro de las notas más icónicas de la televisión? Si al final del vídeo esperas que saque los colores a la empresa, no va a ocurrir: es un documental hecho desde el amor, y el amor ciega para bien y para mal.

Personalmente, el canal de Defunctland me parece un imprescindible para entender y analizar con frialdad los recovecos de la cultura audiovisual entendida de la manera más amplia posible, así que no ha sido una sorpresa que una hora y media de búsqueda infructuosa para encontrar al autor del jingle de Disney Channel me apasionara. Puede que tú creas que esto es una frikada. Que no te interesa lo más mínimo. Que no es para ti. Yo te digo que le des una oportunidad: es gratis, está a un click de distancia, siempre puedes quitarlo... Si es que la curiosidad no te atrapa hasta un final en el que es difícil que no se te escape una lagrimita. Y os prometo que no esperaba acabar lloroso con un documental sobre un jingle de Disney Channel.

