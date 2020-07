Más allá del Doraemon de Bruce Willis: los 27 anuncios más delirantes protagonizados por estrellas de Hollywood

Internet ha vuelto a hacer su magia. Sin comerlo ni beberlo, la red de redes ha convertido a Bruce Willis en Trending Topic debido a una delirante campaña publicitaria japonesa de la compañía SoftBank Group en la que el actor ha dado vida a una versión antropomórfica del mismísimo Doraemon, el gato cósmico.

Pero esto de las campañas promocionales imposibles protagonizadas por estrellas de Hollywood no es algo nuevo, y para muestra aquí os traigo esta selección con 27 anuncios con celebridades de la gran y la pequeña pantalla —producidos tanto dentro como fuera de Japón— que os harán plantearos si lo que acabáis de ver es real o producto de vuestra imaginación.

Sylvester Stallone - Warburtons

Vivimos en un mundo maravilloso en el que Sylvester Stallone puede anunciar pan para una compañía británica explotando a Rocky Balboa sin que se le caiga la cara de vergüenza.

Terry Crews - Old Spice

Puede que la serie de anuncios protagonizados por Terry Crews para la marca Old Spice sean de lo mejor que ha dado la publicidad con famosos. Visualmente son la bomba, y su carga cómica es brutal. POOOWEEER!

John Cena - Gilette Proglide

Siguiendo con lo que podríamos calificar como el género de "tíos cachas pegando voces", tenemos esta campaña de cámara... ¿oculta? en la que John Cena amedrenta a unos pobres hombres para que se afeiten delante suyo.

MR. T - Snickers

Si hablamos de pegar gritos amenazantes, pocos son tan expertos en la materia como el mítico Mr. T. El actor de 'El equipo A' tan pronto te ordena que trates bien a tu madre como te amedrenta para que te comas un Snickers.

Danny Trejo y Steve Buscemi - Snickers

Los creativos tras las campañas de Snickers son auténticos genios. Sólo a ellos se les ocurriría mezclar 'La tribu de los Brady' con Danny Trejo y aterrizar la pirueta con una aparición estelar de Steve Buscemi. Brillante.

Rowan Atkinson - Snickers

Para cerrar la trilogía de Snickers, aquí está la joya de la corona. Una auténtica locura que obra el milagro de combinar al Mr. Bean de Rowan Atkinson con el género Wuxia. Guerreros voladores y chocolatinas, ¿cómo no se les había ocurrido antes?

Antonio Banderas - Nasonex

Puede que este spot sea uno de los más grotescos que vayamos a ver en esta selección. La abeja CGI protagonista es una abominación digna de la peor pesadilla, pero claro, todo mejora cuando la criatura deforme tiene la seductora voz de Antonio Banderas.

Michael Bay - Verizon

Como fiel devoto de la santa iglesia del Bayhem, no puedo hacer menos que caer rendido a los pies de esta campaña de Verizon en la que Michael Bay hace lo que mejor sabe: volar cosas por los aires. Y eso incluye a un trabajador de la empresa de telecomunicaciones.

William Shatner - Star Trek: The Videogame

Después de tantos años disfrutando de su talante, ha quedado claro que William Shatner es una persona con un gran sentido del humor; y qué mejor forma de aprovechar esto que parodiando las peleas de la Star Trek original. Tronchante.

Chevy Chase - Cola Turka

Cuando alguna vez estéis en algún evento social y os sentáis completamente fuera de lugar y, tal vez, algo incómodos, pensad en Chevy Chase en este anuncio de Cola Turka. Ese vacío existencial en su mirada no podría ser descrito ni por el mismísimo Lovecraft.

Jeff Goldblum - General Electric

Y de alguien que no sabe dónde narices está, pasamos a un genio desenvolviéndose como pez en el agua en el anuncio de bombillas más kitch que nos podamos echar a la boca. Este spot de General Electric es, directamente, una obra de arte.

Will Ferrell - Bud Light

"Bud Light, estoy cachondo". Puede que ver a Will Ferrell vestido de esta guisa soltando perlas como como la anterior es lo único que se necesite para alegrar un mal día. Un grande de la comedia haciendo lo que mejor sabe hacer.

Seth Rogen, Paul Rudd - Samsung

Otros dos grandes del medio cómico como Seth Rogen y Paul Rudd, intentan encontrar la fórmula perfecta para la nueva campaña de Samsung, y eso incluye cuestiones algo comprometidas como la posibilidad de tener que ponerse pañales para la marca coreana.

Jerry Seinfeld - Acura

Jerry Seinfeld quiere su Acura, y lo quiere ahora. Y, para conseguirlo, es capaz de ofrecer maravillas como un mono bailarín holográfico o, lo que es aún mejor, un plato de sopa cocinado por el mismísimo... ¡Nazi de la sopa!

Ryan Reynolds - Hyundai

Ryan Reynolds, además de un tío la mar de divertido, queda muy bien en cámara, y este anuncio de Hyundai supo explotar estas dos grandes cualidades al ambientarse en una ciudad llena de clones seductores del actor canadiense.

Christopher Walken - Kia

Si dejamos a un lado su impecable trayectoria en el medio cinematográfico, Christopher Walken sigue siendo un portento interpretativo. Como muestra, ahí está el brutal videoclip de Weapon of Choice de Fatboy Slim y este spot de Kia.

Al Pacino - Sky Fibre Broadband

Mirad bien este anuncio de Sky Fibre. Observad detenidamente a Al Pacino jugando al golf encima de un piano con una vestimenta a lo Hugh Heffner. Ahora recordad que Pacino ganó un Óscar por 'Esencia de mujer'. Aplicar la lógica parece que no sirve de nada en este caso.

Al Pacino - Dunkaccino

Sí, soy plenamente consciente de que esta genialidad no es real y que pertenece a 'Jack y su gemela', pero hablar de Dunkaccino Al Pacino y publicidad me ha llevado instantáneamente a este lugar feliz.

Nicolas Cage - Sankyo Pachinko

Empezamos la sección especial de publicidad japonesa delirante con celebrities internacionales de la mano del único e irrepetible Nic Cage, que encontró aquí una oportunidad de oro para berrear frases y gesticular a un nivel que sólo igualó dando vida a Castor Troy en 'Cara a cara'.

Arnold Schwarzenegger — Alinamin

La verdadera salud es que te paguen por anunciar un complejo vitamínico riendo como un maníaco. Y si no crees que esto sea cierto, lo mejor será preguntarle a Arnold Schwarzenegger.

Tommy Lee Jones – Boss Coffee

Otro ganador del Óscar de la talla de Tommy Lee Jones nos muestra desde Japón hasta dónde pueden llegar los niveles de energía que te aporta una buena dosis de café Boss. Así nos sentimos muchos por la mañana después de tomar la primera taza del día.

Harrison Ford – Kirin Beer

Harrison Ford puede hacer cualquier cosa. Puede ser el presidente de los estados unidos, puede ser un legendario arqueólogo y puede anunciar una marca de cerveza haciendo mímica en una sauna sin enseñar el producto hasta el final del spot.

Hugh Jackman – Lipton Ice Tea

Hugh Jackman nos demostró en la ceremonia de entrega de los Premios Óscar 2009 que es un showman de primera, y que no se le da nada esto del baile. Si lo hizo sin ningún tipo de ayuda externa, imaginad lo que puede hacer después de echar un trago de Lipton Ice Tea.

Edward Furlong – Hot Noodle

He visto este spot varias veces seguidas y aún no he salido de la estupefacción. Una tetera bailarina camina sobre un recipiente de noodles, cerrando la tapa para que se cocinen correctamente. Hasta aquí todo correcto —supongo—. Lo que es menos previsible es que la tetera tenga la cara de Edward Furlong.

Jean Renó - Toyota

Uno de los anuncios japoneses con celebridades internacionales más viralizados fue este protagoniado por Jean Renó, en el que el actor francés, al igual que ha hecho Bruce Willis ahora, dio vida a una versión humanoide de Doraemon, el gato cósmico.

Ben Stiller - Kirin Chu-Hi

Ben Stiller lo da todo y gesticula al más puro estilo 'Zoolander' en este anuncio de refrescos nipón. No llega a los niveles de la mirada acero azul, pero poco le falta.

Hulk Hogan - Hitachi

Concluimos nuestra selección con una de las personalidades extranjeras más queridas en Japón. Un Hulk Hogan que participó en esta campaña de Hitachi envuelto por nubes y bebés sonrientes. Grotesco es poco.