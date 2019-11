'The Toys that Made Us': la auténtica joya nostálgica de Netflix es esta serie sobre los juguetes de nuestra infancia

Netflix quiere llegar a todo tipo de público y eso equivale a incluir propuestas para todos los gustos en su catálogo. Una de las mejores armas para seducir al espectador es echar mano de la nostalgia. Esa es sin duda una de las bazas de ‘Stranger Things’, probablemente la serie mas popular de su catálogo, pero cada vez tengo más claro que no es la mejor propuesta nostálgica de la plataforma, sobre todo después de haber visto las tres temporadas de ‘The Toys that Made Us’.

Vendida inicialmente como una serie documental de ocho episodios sobre los juguetes que amamos en nuestra infancia, su buena acogida llevó a Netflix a renovarla por cuatro entregas más que se estrenaron el pasado 15 de noviembre. Hasta ahora había dejado a ‘The Toys that Made Us’ en la interminable lista de cosas que ver en otro momento y menudo error había cometido, ya que es de lo mejor que ha hecho Netflix hasta ahora.

Un repaso dinámico

A lo largo de los 12 episodios de ‘The Toys that Made Us’ se han repasado desde los juguetes de Star Wars hasta Barbie, pasando por G.I. Joe, LEGO, las Tortugas Ninja, Hello Kitty o los luchadores del 'Pressing Catch'. Obviamente habrá quien eche en falta este o aquel juguete que lo marcó en su niñez, pero creo que nadie puede discutir que cualquiera de los elegidos merecían un repaso en profundidad, pero es que la serie no se limita a un afán meramente divulgativo.

Y es que es cierto que se repasa la historia de cada línea de juguetes desde sus inicios hasta la actualidad, incidiendo en las etapas más importantes de los mismos, desde su creación hasta su punto álgido, sin olvidarse de las pifias que siempre hay cuando uno quiere exprimir demasiado la gallina de los huevos de oro. Todo está ahí, bien presentado y con un ritmo mucho más conseguido que el de la mayoría de series de ficción.

Como era de esperar, se echa mano a menudo de las entrevistas a los principales implicados -aunque luego por ejemplo George Lucas se negase a participar en el dedicado a Star Wars o con ‘Barbie’ se tuviese que echar mano de imágenes de archivo por estar ya fallecidos sus principales artífices-, pero el montaje es muy dinámico alternando protagonistas y con el excelente uso del narrador.

En la voz de Donald Ian Black está una de las claves del éxito de ‘The Toys that Made Us’. No solamente va guiándonos de maravilla a lo largo de la historia de cada uno de los juguetes, sino que se permite juguetear con las idas y venidas de cada compañía y hasta jugar con la idea de que está interactuando con los entrevistados de forma directa. Un factor determinante para que el entretenimiento nunca decaiga.

Además, ‘The Toys that Made Us’ no se regodea en la nostalgia, sino que la integra en cada uno de los relatos, buscando en ocasiones puntuales una mayor respuesta emocional por parte del público, pero sin pasarse de la raya queriendo tocarnos la fibra sensible. Es la guinda en determinados episodios, mientras que en otros el humor, siempre presente, se potencia un poco más y asunto arreglado.

El gran cambio de la tercera temporada

En las dos primeras tandas de episodios se incluía reconstrucciones de algunos de esos momentos como actores que funcionaban bastante bien pero es cierto que restaban algo de tiempo para que el repaso fuera lo más completo posible. Además, eso disparaba el coste de cada episodio, por lo que para la tercera han prescindido de ello, algo que los responsables de ‘The Toys that Made Us’ han aprovechado sobre todo en el episodio dedicado a las Tortugas Ninja para abordar con brillantez el distanciamiento en la amistad entre los dos creadores de estos míticos personajes.

Lo que tampoco se puede esperar es que entren en absolutamente todo, porque no dejan de ser episodios de entre 40 y 50 minutos que sobre todo quieren entrar en qué fue lo que llevó a esos juguetes a conquistar a los niños. A partir de ahí hay espacio para curiosidades de todo tipo como la conexión de Stan Lee con los Power Rangers o el motivo de que los primeros juguetes de Pressing Catch fuesen tan grandes, pero sin convertirse nunca en una mera sucesión de anécdotas

De hecho, uno de los aspectos que a mí más me interesaron fueran las personas detrás del lanzamiento de cada una de estas líneas, qué fue lo que les llevó a actuar así, cómo se enfrentaron a las adversidades y también las reacciones de la competencia, con las copias baratas para aprovechar el tirón a la orden del día. La cuestión está en que ‘The Toys that Made Us’ tiene todo lo que le podía pedir a una serie documental de estas características y además muy bien equilibrado.

En resumidas cuentas

‘The Toys that Made Us’ es la auténtica joya nostálgica del catálogo de Netflix, una serie documental que mezcla con gran acierto lo divulgativo y la necesidad de entretener al espectador para que siga interesado incluso cuando se trate de una franquicia de juguetes con la que quizá no tenga la misma conexión que con otras.