Creo que 'Mask Singer' no tiene sentido sin los Javis porque son lo único que levanta un formato que se lo juega todo al misterio

Antena 3 calienta motores para la siguiente temporada de 'Mask Singer' con un importante cambio en su plantel de investigadores: los Javis no estarán en la temporada 5 del concurso y serán otros quienes tomen su relevo. Para mí, no tiene mucho sentido pensar en este programa sin ellos como parte del "jurado"... aunque ya de por sí me cuesta encontrarle la gracia a un formato que se lo juega todo a la sorpresa final.

Nuevos investigadores

Con cuatro temporadas a sus espaldas, 'Mask Singer' tiene prácticamente el futuro a corto plazo asegurado: la adaptación del formato original coreano ha sabido enganchar a su público revelando las identidades de los famosos que actúan bajo los más variopintos disfraces.

Sin embargo, su próxima temporada presenta una modificación importante: Javier Ambrossi y Javier Calvo no volverán como parte de los investigadores. Solo repite Ana Milán, a la que se unirán la cantante Ruth Lorenzo, y los presentadores Juan y Medio y Boris Izaguirre.

Me resulta muy llamativo, ya que los Javis han estado en el concurso desde su primera temporada. De hecho, son los únicos que se han mantenido en la mesa de investigadores, mientras que el resto se han ido bajando del barco (si por decisión propia o del programa, eso ya no lo sabemos).

Este baile de presentadores también me llamaba la atención, pero a su vez era comprensible, porque salvo Ana Obregón (independientemente de lo que opinemos de esta señora), nadie terminaba de dar el perfil que combinara las características que mejor encajan en este formato.

Sin ser yo nada de eso, porque confieso que los Javis no son santo de mi devoción como figuras mediáticas al menos (aunque como creadores nos han dado títulos tan interesantes como 'La mesías', 'Veneno' o 'Paquita Salas'), sí que considero que cumplían con los requisitos para dar más juego como investigadores.

Aparte de saber hacer show y hacer el tonto los suficiente como para que la gente se lo pase bien (nadie conseguía unas caras de sorpresa tan genuinas como las suyas), equilibraban eso con sus inacabables conocimientos sobre la farándula y daban unas teorías bastante plausibles que aportaban algo de luz al asunto, y no se limitaban simplemente a marear la perdiz soltando apuestas sin pies ni cabeza.

Si bien sus sustitutos no me parecen malas opciones (al menos, ninguno de ellos parece ser el perfil de "persona que no tiene ni idea y solo está ahí para hacer gracia"... como sí ha pasado con alguno de los investigadores de otros años), creo que ninguno es un candidato tan completo como para cubrir todo lo que los Javis tenían.

Personalmente, los Javis eran de las pocas cosas que me mantenían a flote el formato, que ya de por sí me parece algo cojo en su mecánica, o mejor dicho, en su ausencia de la misma. Creo que el concurso se apoya demasiado en el misterio de la revelación final, como esas películas que se lo juegan todo a un giro final sorprendente, aunque el resto no tenga mucho sentido.

Todo por el giro

Obviamente, el reclamo es la idea de que cualquiera puede estar bajo la máscara y, sí, el momento del desenmascaramiento siempre me despierta curiosidad (muchos de esos han sido muy espectaculares), pero no es excusa para descuidar el resto de aspectos del programa.

Empezando con las pistas, que son en su mayoría inútiles y apenas sirven para hacerte una idea de quién se esconde tras máscara (muchas son referencias a cosas privadas que solo saben el enmascarado y cuatro gatos más de su círculo). Por no hablar de que el objetivo del concurso siempre ha sido muy borroso: ¿Quién gana realmente? ¿Quien mejor canta? ¿Quien tenga la máscara más bonita? ¿Quien haga mejor el playback? No se sabe, porque la respuesta parece más bien: ¿a quién le importa?

Está bien la sorpresa y los investigadores hacen que la cosa se haga más amena, pero esto hace que muchas veces no se me quite de encima la sensación de que todo es un largo preámbulo en el que tienen que alargar como sea hasta que llegue el momento en que caigan las máscaras.

Habrá a quien todo esto no le pese y disfrute el concurso tal cual, pero incluso así no se pueden jugar todo a que van a conseguir mantener a sus espectadores solo con el título. Y más teniendo en cuenta que la última temporada cosechó una media de 977.000 espectadores y 13,7% de share, un bajón considerable en comparación a las cifras de sus otras temporadas (el máximo lo alcanzó en la primera, con 2.827.000 y 23,6%).

Si solo con cambiar de día el programa (no apetece un miércoles ponerse galas tan largas) ya se notó en las audiencias, en especial en un formato que "caduca" tan pronto, porque se mueve por la novedad y el saber la identidad de los concursantes al día siguiente hace que se pierda la gracia; no sé si no contar con los Javis para la siguiente puede ser el último clavo en el ataúd del declive de 'Mask Singer'. Todo se verá.

