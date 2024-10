El mejor desenmascaramiento de 'Mask Singer' ya sucedió y dejó a todo el mundo sin palabras. "El invitado más famoso de todos los tiempos"

El éxito de 'Mask Singer' es ese amplio margen de duda, de que dentro del disfraz se oculten famosos tan inesperados como LaToya Jackson o Tori Spelling (y no tanto influencers de poca monta o pseudofamosos). Eso sí, la versión española del concurso aún no ha superado el momentazo de la versión estadounidense, en el que una de las máscaras resultó ser la rana Gustavo.

Kermit enmascarado

'Mask Singer: Adivina quién canta' adapta el formato original coreano, que también ha sido versioneado en otros países. 'The Masked Singer', la versión estadounidense, es una de las más populares y por su plató han pasado estrellas como Mickey Rourke o Gloria Gaynor.

Sin embargo, el desenmascaramiento más memorable hasta la fecha probablemente sea el del primer capítulo de la temporada 5, emitido en marzo de 2021. Tras cantar 'You Make My Dreams (Come True)' de Hall and Oates, Niecy Nash anunció que Caracol era el concursante que debía revelar su identidad.

Antes de eso, el jurado había hecho sus apuestas: Ken Jeong creía que era Jay Leno, Robin Thicke apostó por Seth MacFarlane, Nicole Scherzinger nombró a Billy Crystal y Jenny McCarthy Wahlberg se aventuró con Ted Cruz. Ninguno de ellos podía imaginarse quién se ocultaba realmente tras el disfraz.

El único e inimitable Gustavo

Al retirar la parte superior del traje, hubo unos momentos de tensión: "¿No hay nadie dentro? Estoy muy confundido" se preguntaron al no ver ninguna cara debajo. De repente, unas manos verdes aparecieron y revelaron nada menos que a la rana Gustavo (Kermit en inglés).

"El invitado más famoso de 'The Masked Singer' de todos los tiempos" aplaudió Jeong. "Me preocupaba haber ofendido a un músico cuando dije que sonaba igual que la rana Gustavo" añadió McCarthy Wahlberg, que justo había dicho de broma en su valoración que la voz de Caracol le recordaba al muppet. "Sí, creía que me habías pillado" le respondió Gustavo.

"¿En qué momento decidiste venir a 'The Masked Singer'?" le preguntó Nash. "Bueno, ya sabes lo que se dice: no es fácil ser verde, pero a veces es más difícil ser un caracol. Aunque a Miss Piggy no le va a hacer ninguna gracia. Tengo muchas cosas en común con los caracoles. Ambos le tenemos pánico a los restaurantes franceses". Ojalá tomen nota y algún día aparezca Espinete o Don Pimpón dentro de alguna de las máscaras en el de España.

