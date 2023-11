Por qué en España llamamos Teleñecos a los Muppets (y por qué ya no lo hacemos)

Los Teleñecos llegaron a España el 13 de abril de 1978, solo dos años después de su estreno estadounidense, aunque en realidad ya conocíamos a las criaturas de fieltro de Jim Henson. Y es que 'Ábrete Sésamo' se emitía como una sección más dentro de 'Un globo, dos globos, tres globos' desde 1975. Así, los niños pudieron conocer a algunos personajes antes de que 'Barrio Sésamo' aterrizara del todo como programa propio en 1979 ya con Espinete al frente (después sustituido por ese engendro de Bluki).

Pero la historia de los Teleñecos no es tan simple, y puede que a algunos ni siquiera os suene el nombre, porque desde 2011 se ha convertido en 'Los Muppets'. ¿Pero por qué? ¿Y por qué se cambió el nombre en primer lugar? Vamos a verlo en un viaje de fieltro, canciones y globalización innecesaria.

El hombre y el fieltro

Jim Henson era uno de los mayores genios creativos que jamás han pisado el mundo audiovisual, y su pérdida prematura fue una desgracia que todavía duele. Y eso que, al principio, no todo el mundo supo verlo (ni siquiera él mismo, de hecho). Obsesionado con las marionetas prematuras de la televisión americana a finales de los 40 -y particularmente del programa 'Kukla, Fran and Ollie', que apenas tenía guion-, Henson empezó a hacer las suyas propias para el programa 'The junior morning school', que duró dos semanas en una cadena local de Washington. Henson fue descubierto por su creador mientras practicaba en el club de marionetas de su instituto. Pero creyó que ahí acabaría su futuro en la industria.

Todo cambió nada más empezar la universidad: en 1955, su ansia creativa le llevó a acercarse a otro canal local de Washington, el WRC-TV, para ofrecerles un programa diario de cinco minutos protagonizado por marionetas y pensado para un público adulto. 'Sam and Friends', una de las primeras series de este estilo que no usaba un escenario para introducir a sus personajes de fieltro sino que las dejaba correr de forma libre, supuso la primera aparición de Kermit, o, como lo conoceríamos nosotros tiempo después, Gustavo (René en Latinoamérica).

Y, de repente, durante el rodaje empezaron a referirse a las criaturas como "muppets". Y no había una buena explicación para ello: Henson explicó tiempo después que le decía a la gente que era una combinación entre "marionette" (marioneta) y "puppet" (títere), pero realmente no tenía nada que ver con ninguna de ambas. "Hemos hecho muy pocas cosas realmente conectadas con las marionetas", se sinceraba un tiempo después. El programa fue tal éxito que en 1957 Jim Henson ya estaba haciendo diferentes y magníficos anuncios para todo tipo de marcas.

Los muppets se anuncian

Wilkins y Wotkins son dos de las criaturas más sencillas nacidas de la fábrica de Henson: un muñeco rojo con boca gigante y otro amarillo más calmado. Pero sin embargo, se convirtieron en su tabla salvavidas con más de 300 anuncios a sus espaldas: al principio se dedicaron a anunciar café Wilkins (de hecho, incluso se llegaron a vender muñecos suyos como mascotas de la marca) y pronto fueron rondando a lo largo de spots de refrescos, bancos y hasta agua embotellada. Los muppets se habían convertido en una cara común de la televisión norteamericana porque todo el mundo les quería en sus productos, una tendencia que no pararía hasta inicios de los años 70, coincidiendo con otro hito vital del que hablaremos más adelante.

Y eso que el creador no estaba convencido de que quisiera seguir con sus muñecos después de graduarse. Quizá querer hacer carrera de ello era, simplemente, un sueño loco de juventud. Por suerte, tras un viaje a Europa, recapacitó: junto a su mujer, Jane Nebel (que también tuvo un papel vital en el éxito de 'Sam and Friends') montó Muppets Inc, la empresa que escogió como nombre definitivo ese sustantivo con extraña mezcolanza que nadie sabía muy bien de dónde había salido.

Mientras tanto, en otro lado de Estados Unidos, un grupo de creadores encabezados por la productora Joan Ganz Cooney preparaban un nuevo programa infantil que no fuera un anuncio encubierto (algo demasiado habitual en los 50 y 60) y que entretuviera al mismo tiempo que enseñaba a los niños: el 10 de noviembre de 1969 nació 'Barrio Sésamo', y los productores, tras ver el trabajo de Henson y los suyos, necesitaban, sí o sí, que participaran en los sketches. Y vaya que si lo hicieron.

Blas, tengo sed

Probablemente ahora no estaríamos hablando de 'Barrio Sésamo' como el hito que es si no fuera por los muppets. Y es que en un principio mantenía las escenas de humanos y de muñecos aparte, como en 'Mr. Roger's neighborhood' (solo que sin el carisma de Mr. Rogers), pero pronto los unieron creando la mezcla perfecta que ahora conocemos y que lleva en pie casi 45 años. Henson pudo salir por fin de la publicidad -un mundo que odiaba-, el mundo aplaudía sus creaciones, estaba haciendo algo bonito por el mundo y la palabra "Muppet" empezó a ser tan conocida que incluso quisieron darse el placer de tener dos programas emitiéndose al mismo tiempo: uno para los niños y otro para los adultos.

Pero había un problema: los muppets estaban tan unidos con 'Barrio Sésamo' que ninguna cadena creyó que pudieran venderse a un público crecido. Incluso los sketches que Henson ideó para la primera temporada de 'Saturday Night Live' acabaron recibiendo poco apoyo por parte de los guionistas de la serie. Y sin embargo, estaba tan convencido de que podría funcionar que, cuando encontró un productor en Reino Unido, se mudó allí para hacer 'El show de los Muppets'. O, como lo conocimos en España originalmente, 'Los Teleñecos'.

Pero, ¿por qué "teleñecos"? Para saberlo tenemos que volver a finales de los años 70, cuando el programa aterrizó en España. Por aquel entonces, todos los títulos estaban adaptados y los términos "extraños" se traducían como se pudiera. Por ejemplo, 'Les schtroumpfs' acabaron siendo 'Los pitufos' (originalmente 'Los tebeítos', cuando se publicaron en papel por primera vez) y 'Gunsmoke' se convirtió en 'La ley del revólver'. Y aquí estaba claro, ¿no? Se emitían en la tele, eran muñecos: Teleñecos.

El reportero más dicharachero

Contra lo que se suele creer, los Teleñecos llegaron a España antes que Espinete y 'Barrio Sésamo', aunque en TVE emitieron los episodios totalmente desordenados (empezaron por el 13, entrevistando a Charles Aznavour) sin darle demasiado bombo. De hecho, empezaron su emisión los jueves por la noche pero después fueron cambiando de fecha y hora. Puede que en Estados Unidos fueran un fenómeno, pero en España no habíamos visto los anuncios originales estadounidenses, no conocíamos su evolución ni entendíamos del todo, en pleno inicio de la democracia, qué pintaban esos muñecos en televisión a las nueve de la noche.

Pero, aunque no se convirtiera en un éxito inmediato, fueron calando. En 1978, Mariano Navarro Rubio utilizaba el término como sustantivo por primera vez fuera de la televisión, en un artículo de ABC hablando de las elecciones del año siguiente y comparándolas con el antiguo "teatro de títeres de Cánovas y Sagasta": "Los portavoces serán activados a distancia, con voz entre bastidores, como en un show de modernos teleñecos. Estarán vaciados por dentro para que sus jefes puedan meter a gusto sus mullidoras manos". Los teleñecos habían pasado la frontera. Ya eran cultura pop.

Y claro, cuando 'Muppet Babies' salió a la luz, el nombre estaba claro: eran los Pequeñecos. 'El show de los Teleñecos' acabó emitiéndose en 1999 en Canal+, que redobló los episodios -incluidos los inéditos-, y las sucesivas ediciones en DVD de sus películas mantuvieron su título traducido original. Pero Disney, como parte de su estrategia globalizadora, decidió que los títulos de sus propiedades intelectuales fueran iguales en todo el mundo ignorando las traducciones habituales hasta ese momento ('Black Panther', 'She-Hulk', etcétera).

Y, en 2011, con el estreno de 'Los Muppets', el renacimiento de la franquicia, no volvimos a oír hablar de los Teleñecos. Bueno, más o menos. Al buscar en la app de Disney+, aún hay cuatro registros de la palabra que han conseguido subsistir hasta nuestros días ('El show de los Teleñecos', 'La película de los Teleñecos', 'Los teleñecos en la isla del tesoro' y 'El gran golpe de los Teleñecos'), aunque la serie original ha sido redoblada para introducir la palabra "muppet"... Y la película original solo está en versión latina pese a estar doblada en castellano.

Y es que Disney puede intentar quitarnos Los Teleñecos, pero siempre quedará un lugar en nuestra cabeza en el que traduciremos automáticamente "Muppets". Y tardará muchas generaciones en desaparecer. Por suerte.

