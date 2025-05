'Andor' se ha dejado fuera un momento fundamental para la Alianza rebelde. Este episodio de 'Rebels' continúa directamente la trama de Mon Mothma

Vaya semana hemos tenido con 'Andor' y es que todavía no me he recuperado de lo visto en este "Año 2 antes de la Batalla de Yavin" con todo lo que ha pasado entre Ghorman, Coruscant y Yavin-4. Sin embargo, hay algo me ha llamado la atención y es que la serie de Star Wars se ha dejado fuera un momento clave para la historia de la galaxia. Spoilers a partir de aquí.

Teniendo en cuenta que esta temporada de 'Andor' salta de año en año cada semana, podemos dar por seguro que la serie se salta, valga la redundancia, otro gran momento crucial de la ¿ex? senadora Mon Mothma. Después de dar su incendiario discurso en el senado, 'Bienvenida a la rebelión' deja al personaje interpretado por Genevieve O'Reilly como enemiga del Imperio y prófuga de la galaxia.

A bordo de la Espíritu

Después de que los caminos de Cassian (Diego Luna) y Mothma se separasen, dejamos de ver a esta última ya que hay otros planes con ella. El dónde no lo vamos a ver en 'Andor' (salvo que se marquen un flashback la semana que viene) sino que ya lo vimos en otra serie de la saga de ciencia ficción: en 'Rebels'. Concretamente en el episodio 18 de la temporada 3 de la serie animada, cuyos eventos transcurren en el mismo espectro temporal que 'Andor'.

'Cargamento secreto', de hecho, arranca con los protagonistas esperando una nave rebelde no solo para repostar sino también porque hay algo que deben transportar. Durante el inicio del capítulo vemos a Ezra y compañía no solo quejarse por el secretismo (y la larga espera) sino también viendo el discurso (ligeramente distinto al que hemos visto en 'Andor') que da Mothma.

Después de un poco de acción con una sonda imperial, los tripulantes de la Espíritu se encuentran con la sorpresa de que el cargamento ultrasecreto es, ni más ni menos que la senadora Mon Mothma. Desde ahí pondrán rumbo a Dantooine. Un viaje no sin incidentes (en los que no entraremos).

Una vez superados los contratiempos, Mothma se dirigirá a toda la galaxia: hay que dar un mensaje, un grito de insurgencia y de llamada de aliados que fue conocido posteriormente como la Declaración de la Alianza Rebelde. Es, en este momento, en el que se forma oficialmente algo tan fundamental de la historia de Star Wars que esta unión de las células rebeldes desperdigadas por toda la galaxia: la Alianza rebelde que un día, pocos años después, derrocaría al Imperio.

