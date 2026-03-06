Podremos disfrutar de 'Kimetsu no Yaiba' como nunca antes. Un espectáculo único que llega a España por primera vez

Tras el bombazo de 'Kimetsu no Yaiba: La fortaleza infinita' todavía seguimos muy pendiente del futuro del anime, porque al menos tenemos dos películas más por delante. En Japón se van a poner las pilas reviviendo la historia de Tanjiro Kamado desde el principio, pero en España también podremos celebrar 'Kimetsu no Yaiba' de una manera muy especial a partir del mes que viene.

En directo y por tiempo limitado

Se trata del espectáculo Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba In Concert, una experiencia musical que llega por primera vez a nuestro país. Con una orquesta formada por dieciocho músicos, podremos volver a vivir algunas de las escenas más emblemáticas del anime mientras se escucha la banda sonora en directo.

Este "viaje inmersivo" se centrará en Arco de la Resolución Inquebrantable de Tanjiro Kamado, el primero de 'Kimetsu no Yaiba'. Es de agradecer que este tipo de espectáculos vayan llegando poquito a poco a España, aunque hay que tener en cuenta que lo hace de manera muy limitada y tan solo se podrá disfrutar en Madrid y en Barcelona.

Así que si nos lo queremos perder, apuntemos estas fechas y localizaciones: Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba In Concert, estará el 9 de abril de 2026 en el Auditori Fòrum CCIB de Barcelona y el 10 de abril de 2026 en el Palacio Vistalegre de Madrid. Ya se ha habilitado la venta de entradas en MiTaquilla y en la web oficial del evento, además de los canales de ventas habituales para este tipo de evento.

El espectáculo viene producido por GEA Live y RoadCo Entertainment en colaboración con AnimePlex of América y promete ser "una experiencia sensorial completa" para sumergirnos de lleno en la historia 'Kimetsu no Yaiba'.

Lo cierto es que la banda sonora de Yuki Kajiura y Go Shiina es uno de los componentes más potentes del anime, dándole un impacto emocional tremendo a muchas partes de la historia, así que poder disfrutarla en directo tiene que ser un regalazo que merece la pena aprovechar.

