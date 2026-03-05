Las primeras críticas de 'Peaky Blinders: El hombre inmortal' son muy positivas: "Hay angustia, violencia, sexo, explosiones y arrogancia"

La espera hasta el estreno de 'Peaky Blinders: El hombre inmortal' está llegando a su final y en algunos medios ya han tenido la oportunidad de ver la película que continúa la historia de la serie protagonizada por Cillian Murphy. Y estamos de enhorabuena, ya que las primeras críticas son muy positivas -ahora mismo tiene un 92% de valoraciones positivas en Rotten Tomatoes-.

"Lo que funcionó antes, funciona aquí igual de bien"

Por ejemplo, desde Variety apuntan que estamos "un hermoso recordatorio de lo que siempre se sintió bastante cinematográfico acerca de la serie, tanto en su narrativa robusta pulp como en sus valores de producción", mientras que en IGN destacan que la película tiene "un humor mordaz, escenas de acción trepidantes y una banda sonora contemporánea impactante".

Por su parte, desde Deadline nos aclaran que "Los fans del impecable guion de Steven Knight encontrarán 'El hombre inmortal' lo suficientemente familiar como para reconfortarlos, pero los que sean primerizos no se sentirán demasiado abrumados, ni por la historia de fondo ni por las relaciones preexistentes entre tantos personajes establecidos".

"Los fotogramas finales resultan ser una despedida adecuada para él y su larga y triste saga. Por lo que bien podría ser la última vez, Tommy Shelby y Cillian y Murphy brillan con luz propia", comentan en The Wrap. Sobre el tema interpretativo, en The Times destacan que "el dúo de actores de primer nivel formado por Murphy y Barry Keoghan aporta una conmoción inesperada a un choque edípico".

Sí es cierto que ninguno muestra un entusiasmo que nos haga tener esperanzas en que 'Peaky Blinders: El hombre inmortal' sea una película extraordinaria, pero sí que hay suficientes motivos para disfrutar con ella. Por ejemplo, en Collider apuntan que "hay angustia, hay violencia, hay sexo, explosiones y arrogancia", mientras que en The Independent aclaran que "lo que funcionó antes, funciona aquí igual de bien".

'Peaky Blinders: El hombre inmortal' llega a Netflix el 20 de marzo de 2026, pero en algunos países podrá verse en cines a partir de este viernes día 6.

