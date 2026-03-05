'Romería' es una de las mejores películas españolas del año, pero fue ignorada en los Goya. Creo que es injusto y que el tiempo le dará el lugar que se merece

Unos días después de los Premios Goya, aún quedan pequeñas historias colgando que a veces pasan desapercibidas entre los titulares sobre ganadores y discursos. Una de ellas es la derrota de Carla Simón con 'Romería', una película que durante meses fue tratada como otro posible milagro del cine español y que, al final, ha terminado la temporada yéndose de vacío.

La película llegó con el impulso de haber pasado por Festival de Cannes, sumó hasta seis nominaciones a los Goya y parecía destinada a seguir consolidando a la directora tras el éxito de 'Alcarràs'. Sin embargo, no se llevó reconocimientos en el festivales, tampoco logró hacerse con un solo premio en la gala y en salas su recorrido fue bastante discreto. Un contraste llamativo para una cineasta que hace no tanto parecía encadenar triunfos.

Una caída silenciosa

Lo curioso es que el caso de 'Romería' no es exactamente el de una película vapuleada, sino el de una que ha ido desinflándose poco a poco. Su presencia en Cannes generó conversación y expectativas, pero el festival terminó sin premios para la cinta de Simón y esto ya marcó el tono del resto de la temporada.

Después llegó el circuito nacional. Las seis nominaciones en los Goya parecían indicar que la industria seguía respaldando el proyecto, pero la noche de la gala terminó con el marcador a cero. En una ceremonia que siempre reparte alegrías entre muchas candidatas, llama la atención que el filme se quedase completamente fuera.

En taquilla, además, el recorrido fue bastante modesto. Lejos del impacto cultural que tuvo 'Alcarràs', 'Romería' pasó por las salas sin hacer demasiado ruido y sin convertirse en uno de esos títulos que se mantienen semanas en la conversación.

Además, también tengo la sensación de que, pese a conectar con algo tan personal -la película habla de la propia historia familiar de la directora-, no ha terminado de instalarse como una de las grandes obras sobre el sida en el cine reciente. Y eso que 2025 dejó otras miradas sobre el tema que sí han generado más conversación como 'La misteriosa mirada del flamenco' o 'Alpha'.

Todo esto no significa necesariamente que 'Romería' sea un fracaso ni mucho menos una película que merezca caer en el olvido. A veces el recorrido de ciertos títulos cambia con el tiempo y cuando se enfría la temporada de premios y se alejan las expectativas, también surge el espacio para volver a ellos con otra perspectiva. De hecho, creo que lo último de Carla Simón se merece precisamente esto último.

