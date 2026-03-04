Daniel Chong, director de 'Hoppers': "Si la volviera a hacer ahora, me pregunto si seguiría siendo la misma película y si perseguiría las mismas cosas"

Ya podemos decirlo con todas las de la ley: 'Hoppers' es la mejor película de Pixar de los últimos años y una de las más alocadas y divertidas de toda su historia. Y si es tan buena es, en gran parte, gracias a su director, Daniel Chong, nacido de la televisión con 'Somos Osos' y que le ha metido cartoon al algo anquilosado "estilo Pixar". Por suerte, me he podido juntar con él para charlar un rato sobre el estilo visual de la película, el futuro de 'Hoppers' y, por qué no, si ve a Pardo, Polar y Panda en su futuro.

Looney Hoppers

Randy (Espinof): La producción de la película comenzó hace seis años y el mundo era muy diferente de lo que es ahora. Si empezaras hoy, ¿la película sería muy diferente? Es decir, ¿crees que los giros y cambios del mundo actual harán que se vea de una forma distinta a la que esperabas mientras la hacías?

Daniel Chong: No lo sé. Es una gran pregunta. Hay una parte de mí que dice que sería la misma porque creo que muchas de las cosas que sentía hace seis años, que me impulsaron temáticamente a hacer la película que hicimos, todavía se sienten bastante relevantes hoy y siguen siendo algo prioritario, como nuestra conexión o la falta de coexistencia. Así que... Sí, hay una parte de mí que se pregunta si tal vez seguiría siendo la misma y si perseguiría las mismas cosas, pero es difícil responder.

Randy: Me encantó ver expresiones de dibujos animados al estilo de los Looney Tunes.

Chong: Oh, sí.

Randy: ¿Pensaste alguna vez en hacer una película más "normal" en ese sentido o tenías claro que el ritmo y el humor siempre debían estar subordinados a ese estilo de animación?

Chong: ¿Sabes? No sé cuánto de metódico o técnico fui sobre "vamos a llevar la animación hasta aquí para que sea caricaturesca" o "haz esta parte para que sea realista", pero necesitábamos un equilibrio porque creo que no podíamos hacer esta película totalmente al estilo Looney Tunes. Creo que también debe haber un nivel de base emocional que estos personajes necesitan tener para sostener la historia, y fue un equilibrio que tuvimos que navegar con el equipo a medida que avanzábamos.

Lo tomamos pieza por pieza y navegamos cada secuencia según lo que creíamos que era correcto. Dábamos un paso atrás, lo veíamos como un todo, y luego incluso podíamos volver a la animación para ajustarla si sentíamos que fuimos demasiado lejos en un momento determinado o si necesitábamos ir más allá en otro. Así que no es ciencia: es mucho ensayo y error con todo el material.

Escenas eliminadas castoríficas

Randy: Estoy apoyando, y creo que todos estamos apoyando, las películas originales como esta, y estoy muy feliz de que exista.

Chong: Gracias.

Randy: Pero siendo honesto, si te pidieran hacer una secuela de 'Hoppers', ¿la harías? ¿Crees que tendrías ideas o sería un compromiso?

Chong: Me encanta la idea de una secuela. Creo que parte de eso proviene de mi tiempo en la televisión. Hice 140 episodios de nuestra serie 'Somos Osos', y hay algo hermoso en poder continuar las aventuras y que la audiencia pueda ver a un personaje que ama seguir haciendo cosas diferentes y viéndolo en diferentes contextos. Así que creo que tener la oportunidad de hacer una secuela si la película tiene éxito es algo increíble que podría ser algo muy natural. Y ciertamente recortamos muchas cosas en esta película, así que hay mucho material.

Randy: Dijiste en la presentación que la película cambió mucho basándose en sugerencias externas.

Chong: Sí.

Randy: ¿Qué chiste o subtrama tuviste que eliminar que todavía te duele?

Chong: Vale, te contaré un gag. Nunca he dicho esto en una entrevista, pero ya que preguntas, lo tuvimos hace tiempo e incluso lo dibujamos en el storyboard. Era una visión alternativa de cuando los humanos ven animales en la naturaleza, dicen "Oh, para" y miran a un ciervo pastar, pero luego hacen un sonido y el ciervo se asusta y sale corriendo. Hicimos eso desde el punto de vista de los animales.

Teníamos este chiste donde George está llevando a Mabel en la visita inicial y él dice "Espera", abren un claro de hierba y ven a un humano, pero se parece un poco a un ciervo y es un runner. Se detiene, bebe algo, y luego ellos hacen un sonido, él se pone alerta y luego corre, y entonces George dice: "Oh, hermoso". Recuerdo que hicimos el storyboard pensando que era muy divertido, pero simplemente no pudimos encontrarle un lugar en la película, y fue doloroso que no lo hiciéramos. Así que lo tenemos en storyboard guardado; tal vez podría existir en algún lugar, no lo sé.

Randy: ¿Quizá en el DVD?

Chong: Seguro. Sí. Oh, sí. Puede que lo hayamos puesto en el DVD o en los especiales de Disney+.

A Polar le gusta volver

Randy: ¿Qué harás cuando salga la película en cuanto a las críticas? ¿Leerás las profesionales, irás a las redes sociales, a Letterboxd, o prefieres vivir en paz y no saber nada al respecto?

Chong: Hombre, gracias por preguntar eso. Desearía ser una persona que pudiera decir "a quién le importa lo que piense la gente", pero todos somos humanos y hacemos esto para que la gente pueda disfrutarlo. Así que, por supuesto, quiero saber cómo se siente la gente al respecto. Pero es un proceso doloroso porque es como cualquier cosa creativa: a algunas personas les gusta y a otras no. Recuerdo que, cuando 'Somos Osos' se subió a YouTube, el primer comentario arriba era "no". Recuerdo lo doloroso que fue eso, era la primera opinión inmediata de alguien sobre nuestra serie. Afortunadamente, una vez que salió, a la gente le encantó, pero somos humanos, ¿no?

Randy: Sí. Hablando de 'Somos Osos'...

Chong: Sí.

Randy: Me gustaría saber hasta qué punto no podrías haber hecho esta película sin la locura de 'Somos Osos'. ¿Considerarías alguna vez hacer un reboot de esa serie en el futuro?

Chong: Oh.

Randy: ¡En el futuro!

Chong: Bueno, hicieron un spin-off para los ositos después de la serie original, ¿pero haríamos un reboot? ¿Por qué no? Creo que para mí es un programa que podría ajustarse al presente; siempre fue un programa sobre lidiar con la tecnología y los problemas de la vida moderna. Así que creo que hay algo divertido en imaginar en el futuro, sea cual sea ese futuro y lo que sea relevante en él, poner a los osos en ese contexto; creo que siempre podría ser muy divertido, así que... Sí, estoy abierto.

