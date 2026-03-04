Llevo años siendo fan de 'Anatomía de Grey', pero creo que 'The Pitt' demuestra que el tiempo le ha pasado factura. Es hora de cambiar el chip antes de que sea tarde

No empecé a ver 'Anatomía de Grey' cuando se empezó a emitir en 2005. Por razones obvias -era muy pequeña- llegué más tarde al Seattle Grace, cuando la serie ya era un fenómeno y acumulaba temporadas suficientes como para perderse en maratones infinitos. Pero terminé enganchándome igual y devorando sus episodios, encariñándome con personajes que llevaban años creciendo ante millones de espectadores.

Durante un tiempo fue incluso un refugio televisivo, incluso cuando su calidad empezó a tambalearse. Por eso, al ver estos días cómo las redes se llenaban de recuerdos tras la muerte de Eric Dane sentí una mezcla de nostalgia y melancolía por la serie. Recordar cómo era cuando empezó también me obligó a pensar en lo que es ahora y en cómo propuestas como 'The Pitt' evidencian su desgaste.

Es momento de un cambio

Hubo un momento en el que 'Anatomía de Grey' era una serie fresca, ágil, ambiciosa y hasta atrevida. La creación de Shonda Rhimes mezclaba casos médicos con romances imposibles y tragedias desmedidas sin perder ritmo ni carisma. Y sin olvidarse de la cuestión social o la actualidad.

Pero con los años, la fórmula empezó a repetirse. Había más discursos que emoción, más exposición que conflicto real. La serie sobrevivía más por el cariño que le tenemos los espectadores y su legado que por la fuerza de sus historias o sus personajes.

Y esto se percibe incluso más desde que apareció 'The Pitt', con su apuesta por el realismo crudo y la narrativa en tiempo real. En este terreno, 'Anatomía de Grey' opta por estilizar y a 'The Pitt' no le importa incomodar y mostrar el caos sin filtros.

La comparación puede parecer injusta, porque son series muy diferentes que no buscan exactamente lo mismo, pero ambas son dramas médicos. Y creo que la intensidad y la verdad emocional están del lado de 'The Pitt'.

Quizá lo más difícil de admitir es que 'Anatomía de Grey' fue excelente durante muchos años y que se ha ido apagando la chispa que la hacía única. Precisamente por eso cuesta tanto verla tal y como está ahora. A veces está bien saber retirarse a tiempo o darse cuenta de dónde se flaquea para poner remedio antes de que sea tarde.

